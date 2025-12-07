Promocional: Tiro y La Armonía van por un lugar en la gran final

A suerte y verdad. Tiro Federal y La Armonía chocarán esta tarde en la final extra del certamen Clausura del Promocional liguista.

Aurivioletas y velezanos estarán frente a frente desde las 16.30, en cancha de Liniers.

Leopoldo Gorosito será el encargado de impartir justicia. Y en caso de paridad en los 90 minutos, se ejecutarán penales.

El ganador de este cotejo será el rival de Comercial en la gran final, que pondrá en juego el ascenso.

Esa definición se jugará en cancha neutral, en caso de empate habrá alargue y, de persistir la paridad, se ejecutarán penales.

El ganador jugará la temporada 2026 en la elite del fútbol liguista, mientras que el perdedor se medirá ante San Francisco en la Promoción.

Volviendo al cotejo de esta tarde, Tiro se quedó con la ventaja, pero fue eliminado en los playoffs. Cayó por penales en su escenario ante Rosario Puerto Belgrano tras empatar 1 a 1.

Por su parte, La Armonía dejó en el camino a Comercial (0-0) y al mencionado Rosario (1-1), también por la misma vía.

El público velezano deberá ingresar por calle 12 de Octubre, mientras que el aurivioleta lo hará por Alem, casi esquina Trelew.