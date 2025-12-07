El código “penal”, el jugador número 12 de La Armonía

No hay dos sin tres. La Armonía lo hizo otra vez. Superó por penales a Tiro Federal (7-6) y se instaló en la gran final por un ascenso a la máxima división de la Liga del Sur.

Tras un partido muy chato en los 90 minutos reglamentarios, donde hubo escasas emociones, todo se definió desde los 12 pasos donde emergió la figura de Ignacio Torres, el arquero velezano. El necochense contuvo dos penales y otra vez fue clave para su elenco.

Así, el conjunto de “Fito” Cuello se adueñó del Clausura –venia de eliminar por la misma vía a Comercial y a Rosario en los playoffs— y ahora irá en búsqueda del ascenso directo contra el ganador del Apertura.

Mejor el aurivioleta

La final en la cancha de Liniers ofreció poco y nada. Apenas, algunas buenas intenciones, pero no mucho más que eso.

Con 35 grados en el insólito horario de las 16.30, costó que el cotejo tuviera ritmo.

Empezó mejor Tiro con la movilidad de “Kaku” Fraysse y tuvo una doble chance en el inicio. Marino evitó el gol de Genaro Fraysse y el “Melli” Mendoza se lo sacó a Joaquín Martínez.

Tras 15 minutos de cierto dominio tírense, el velezano comendó a tomar mejor las marcas y a llegar por la izquierda con el tándem Juan Martín González-“Chori” Vega.

Un centro rastrero del 10 encontró una buena respuesta de Arias y otro envío del 7 encontró el cabezazo de Muzi que controló bien el golero aurivioleta.

Luego del intervalo para hidratarse, el cotejo se vino casi a pique. Además, en la tribuna visitante se desvanecieron varios hinchas (la policía no permitió ingresar agua al estadio) y otra vez se detuvo el juego.

Los 7 minutos de descuento que dio Leopoldo Gorosito, de muy buen accionar, sólo permitieron ver un tiro de esquina de Franco Fraysse que Ignacio Torres manoteó en el segundo palo cuando se le colaba por detrás de su cuerpo.

Mejor el velezano

Si el primer tiempo fue un bodrio, el complemento no fue mejor. Todo lo contrario.

Como pasó en el comienzo del encuentro, esta vez el velezano estuvo un poco más activo.

“Fito” Cuello sacó a los amonestados Blanco y Franco Cuello y el ingreso de Herrera le dio algo de frescura.

De hecho, un centro de zurda del 13 casi termina en gol de Maxi Vallejos, quien no alcanzó a soplarla.

Luego hubo un disparo de Ramiro Fernández –otro que entró bien—apenas ancho y no mucho más.

Sin la continuidad en el juego de “Kaku” Fraysse (el único que intentó romper el molde), Tiro estuvo cada vez más lejos de comprometer al seguro arquero de La Armonía.

Y en el tramo decisivo, los dos se preocuparon más por defender el cero que por lastimar al rival.

Llegó el pitazo final y a los penales.

“San” Nacho

La serie la comenzó Tiro. Lefiñir y Carta no fallaron.

Luego, Torres se lució con los pies ante el disparo de Cuevas a la derecha y Juan Martín González puso al frente al velezano.

Salgado empató y Arias –también con los pies— se lo sacó a Ramiro Fernández contra su izquierda para dejar el 2-2.

Ocampo –Torres la rozó—puso el 3 a 2 y Sabugo el 3 a 3.

Grippaudo (también con el 1 velezano desviado la pelota) marcó el 4 a 3 y David Vega no le tembló el pulso para empardar en el último penal de la serie de 5.

Ruppel y Joaquín Martínez no fallaron, ni tampoco Antón y Mendoza –estos dos obligados a convertir—y la definición llegó en el octavo disparo.

El pibe Talón lo anunció demasiado y Torres se lo atajó a la derecha. Mauro Gil –con sobriedad-- completó la tarea del 1 y le dio el pasaje a la final a La Armonía.

La síntesis

LA ARMONÍA 1 (7)

IGNACIO TORRES 8

J. Blanco 6

Carta 6

Marino © 6

Mendoza 7

F. Cuello 5

M. Gil 6

Vega 6

J.M. González 6

Vallejos 5

Muzi 5

DT: R. Cuello

TIRO FEDERAL 1 (6)

Arias 7

Villalobos 6

S. Mancinelli © 6

Prieto 6

Cuevas 5

Lefiñir 5

Ocampo 5

J. Martínez 5

F. Fraysse 6

G. Fraysse 5

Mc Coubrey 5

DT: Sardi-Gigliotti

PT. No hubo goles.

ST. No hubo goles.

CAMBIOS. 45m. O. Herrera (6) por F. Cuello y Ruiz (5) por Blanco; 65m. R. Fernández por Vallejos, 81m. Sabugo por Muzi y 88m. Antón por Ruiz, en La Armonía; 62m. Grippaudo (5) por G. Fraysse y Talmón (5) por Villalobos; 85m. Salgado por F. Fraysse y 88m. Ruppel por Prieto, en Tiro.

ARBITRO. Leopoldo Gorosito (8).

CANCHA. Liniers (buena).