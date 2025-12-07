A pedido del FMI, el Gobierno trabaja en un cronograma de compras de reservas

El Gobierno trabaja para presentar en las próximas semanas un cronograma de compras de reservas por parte del Banco Central (BCRA). La decisión va en línea con un pedido que el FMI había hecho en su última evaluación.

Esta semana, la vocera del organismo multilateral reconoció que la Argentina incumplirá nuevamente la meta pactada para la revisión de los números a diciembre y le pidió al Gobierno que sea más ambicioso en ese sentido.

“Seguimos abogando por que las autoridades aprovechen la oportunidad para implementar un marco monetario y cambiario consistente y sólido que contribuya a la acumulación de reservas“, sostuvo Julie Kozack.

En su reporte de mitad de año, tras la primera auditoría del programa relanzado en abril, el staff del FMI había escrito: “Se espera que el BCRA desempeñe un papel más activo en el proceso de acumulación de reservas, incluyendo la compra de divisas según un calendario predecible (como se hizo en Chile, Colombia y México, en el contexto de sus respectivos regímenes cambiarios flexibles".

El viceministro de Economía, José Luis Daza, habló de ese pedido en el streaming Carajo el último jueves. “El plan de estabilización está a punto de finalizar. Todavía nos falta concretar algo, que se va a concretar rápidamente, que tiene que ver con la formalización del proceso de compra de reservas internacionales. El mercado quiere que compramos y acumulemos reservas internacionales. Nos falta clarificar eso”, anticipó.

Por su parte, el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, afirmó que el ente monetario anunciará el cronograma en el momento en que corresponda. “La intención es que el BCRA vaya comprando de manera inteligente, en la medida en que aumente la demanda por nuestra moneda. Con eso se gana que no sea inflacionario”, afirmó.

“En el acuerdo con el FMI dice que en el piso y en el techo el BCRA está obligado a intervenir. En el medio, dadas determinadas circunstancias, también lo puede hacer. Está contemplado que el BCRA pueda comprar o vender dentro de las bandas”, detalló.

El cronograma de compra de reservas por parte del BCRA se está terminando de definir y en la entidad se ilusionan con poder presentarlo antes de fin de año. De todos modos, señalan que hay muchas iniciativas dando vueltas en el equipo económico. Entre ellas, se puede mencionar la colocación del bono en dólares y la negociación de un préstamo bancario para terminar de cubrir los vencimientos de enero.

Expectativa entre los analistas

“El FMI quiere que compremos reservas, el mercado quiere que compremos reservas y nosotros queremos comprar reservas“, dijo Caputo esta semana, aunque insistió en hacer operaciones de forma inteligente.

El ministro interpretó así el sentimiento de los analistas, que esperan por más anuncios que apunten a fortalecer las arcas del BCRA y dar una señal a los inversores que profundice la baja del riesgo país.

Un informe de Grupo SBS reconoció que la salida al mercado para captar dólares con un bono traerá un alivio parcial frente a los compromisos de enero, pero todavía esperan más anuncios.

“El ojo estará sobre otras operaciones que pudieran realizarse para evitar el pago contra reservas (repo de bancos internacionales, operaciones de manejo de pasivos, recompra de deuda, etc.). Recordamos que, durante la actual gestión, las compras netas de dólares del BCRA superaron los U$S 21.800 millones, pero que las reservas netas no aumentaron dada la falta de acceso al mercado que llevó a realizar los pagos en dólares con recursos propios", indicó esa casa de Bolsa.

Por su parte, los analistas de IEB coincidieron con Caputo en que la compra de reservas dependerá de la recuperación de la actividad y, con ella, de la mayor demanda de pesos -cuyo correlato es una menor presión dolarizadora.

“Una vez que esto suceda, proyectamos una caída en las expectativas de inflación, lo que permitirá al BCRA iniciar el proceso de acumulación de reservas. Estimamos que el BCRA aguarda una mejora en las expectativas de inflación de largo plazo para ello", dijeron. (con información de TN)