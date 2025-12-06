Mayoristas rechazan sumas en el nuevo acuerdo mercantil

La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) manifestó este sábado su rechazo al reciente acuerdo salarial firmado por la Federación de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) junto a la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA).

Según la entidad sostiene que el entendimiento, que alcanza a 1,2 millones de trabajadores, implica un incremento de “costos ocultos” que afectan la competitividad del sector.

“No nos sentimos representados, nos pasan la cuenta de una mesa de la que no formamos parte”, señalaron desde CADAM en un comunicado.

Entre los puntos cuestionados mencionan el aumento automático de aportes obligatorios vinculados a instituciones y seguros que, según afirman, no benefician directamente ni a trabajadores ni a empleadores.

Uno de los ejemplos es el aporte al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP), equivalente al 0,5% del salario de la categoría Maestranza A por empleado.

Según CADAM, este fondo “se redistribuye en gran parte entre la CAC y CAME bajo el pretexto de capacitación”, y se incrementa con cada aumento paritario.

“Con cada aumento paritario se ‘autobenefician’ con mayor recaudación”, sostiene el documento.

El texto también hace referencia al Decreto 149/2025, impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que prohíbe imponer cargas económicas en beneficio de cámaras empresarias a empleadores que no sean asociados, salvo aceptación voluntaria.

Sin embargo, INACAP obtuvo una medida cautelar alegando ser un instituto independiente, por lo que el aporte continúa vigente. En el marco judicial, la entidad declaró recaudar más de $30 mil millones anuales.

CADAM menciona, además, otros conceptos cuyo valor sube junto con las paritarias: el seguro complementario de retiro La Estrella, que desde junio de 2025 equivale al 1,6% del salario, y la Contribución Solidaria por COVID-19 destinada a OSECAC, creada en 2021 y aún vigente “incluso si el trabajador no está afiliado a la obra social”.

Ante este escenario, los mayoristas reclaman una reforma laboral que elimine estas cargas y permita que esos montos se integren directamente al salario. “Basta de esconderse detrás de un recibo de sueldo o un ticket de venta”, expresaron.

La entidad insiste también en formar parte de la mesa paritaria. “No entendemos por qué el Secretario de Trabajo no nos deja sentar en la mesa paritaria”, señalaron, remarcando que las decisiones que afectan al sector se toman sin su participación. (N/A)