Caída del consumo: crisis de ventas en jugueterías

El contexto de crisis en el sector es crítico (Foto Redes Sociales)

La industria del juguete advierte sobre la crisis que atraviesa el sector debido a la coyuntura económica y comercial que atraviesa la Argentina, a solo dos semanas de Navidad.

“El sector atraviesa uno de los momentos más delicados de las últimas décadas, marcado por transformaciones demográficas profundas, cambios culturales en la forma de jugar y una coyuntura económica y comercial que impacta simultáneamente a la producción nacional, a los importadores y al comercio minorista”, señaló la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ).

En el informe, la Cámara enumeró los factores que afectan al sector, y sobre el final alistó una serie de reclamos para que la industria salga a flote.

Caída en la población infantil

La CAIJ, que agrupa agrupa a fabricantes de juegos y juguetes en el país, advierte por la baja en la tasa de fecundidad. Desde 2015, descendió de 2,4 a 1,4 hijos por mujer, lo que representa una caída del 42%, reduciendo estructuralmente la población infantil y la demanda potencial de juguetes.

En paralelo, indican que los dispositivos digitales “compiten con el juego físico, creativo y social, desplazando tiempo e interés por el juguete tradicional”.

Preocupación por juguetes inseguros en el mercado

La Cámara del Juguete manifiesta su preocupación frente a la creciente presencia de juguetes ofrecidos como “compra internacional” en plataformas de comercio electrónico que registran alertas de retiro (recall) en Estados Unidos.

“Organismos de la región (como Brasil) detectaron juguetes con presencia de metales pesados y sustancias prohibidas, lo que refuerza la necesidad de controles más estrictos en frontera, regulaciones claras sobre la venta online y trazabilidad efectiva en la comercialización”.

La apertura de importaciones no beneficia al sector

Entre enero y octubre del 2025, las importaciones de juguetes alcanzaron US$91,3 millones FOB (Free On Board) y 17,5 millones de kilos, con un incremento interanual del 59,5% en valores y del 94% en volumen. China explica el 85,7% del valor y el 94,4% del volumen importado.

Al respecto, el presidente de la CAIJ, Matías Furió, informó que en un año el sector pasó de 199 a 530 importadores de juguetes, de 9 millones a 17,5 millones de kilos importados y con el consumo “en caída”: “Una avalancha sin precedentes”, advirtió.

En lo que va del año, 530 empresas importaron juguetes (331 más que en 2024), evidenciando un ingreso masivo de nuevos operadores.

El 52% del volumen corresponde a productos de menos de US$3 FOB por kilo, lo que confirma “una avalancha de artículos de muy bajo costo, muchos de ellos subvaluados o declarados por debajo de su valor real”.

“A pesar de la alineación con occidente, China pasó a explicar casi el 95% del volumen importado. La concentración es la más alta de los últimos 20 años”, resalta Furió.

Si se incluyen juegos de mesa, artículos de aire libre y artículos de fiesta, el volumen total asciende a 28,4 millones de kilos y el año actual se perfila como el año de mayor ingreso de productos en dos décadas (por encima del pico en 2018).

Cierres de jugueterías en distintos puntos del país

En los últimos meses se registraron cierres de comercios “históricos”, según detalla la CAIJ:

Rossier (Escobar): cerró en octubre de 2025 tras casi 40 años en la calle Rivadavia al 500, frente a la terminal de ómnibus. Continuará únicamente como tienda virtual.

Halago's (Quilmes): cerró su local al público luego de años de actividad.

Lilián (Trelew): juguetería con cerca de 50 años de trayectoria. “Pasan tres días y no abrimos la caja”, relató su dueña.

Ante esto, Furió advirtió que, de no revertirse la tendencia, no solo el número de jugueterías podría reducirse significativamente hacia fin de año, sino también la cantidad de fábricas e importadores.

“Muchas empresas productoras e importadoras han enfrentado resultados negativos en el Día del Niño y, ante la sobreoferta actual, están rematando la mercadería para recuperar liquidez. Esto profundiza aún más la distorsión del mercado: se generan precios por debajo de lo sostenible, se modifican los plazos de pago y se pone en riesgo la continuidad de empresas de todos los tamaños”.

La lista de reclamos que solicita la Cámara Argentina de la Industria del Juguete.

Fortalecer los controles en frontera, especialmente ante el incremento de importaciones y el ingreso de artículos sin certificación.

Exigir que todas las publicaciones en plataformas incluyan el marcado de conformidad, incluido el QR con AR y dos tildes, que garantiza trazabilidad y cumplimiento normativo.

Asegurar trazabilidad e intensificar la fiscalización en todo el territorio, tanto en comercios físicos como en canales online.

Controlar las importaciones de bajo valor y subfacturadas, que ingresan sin certificación, distorsionan los precios y generan evasión fiscal.

Garantizar condiciones de competencia equitativas entre la industria nacional y los importadores formales.

Cuidar a niños y niñas frente a artículos inseguros que no cumplen con las normas vigentes de seguridad del juguete.

