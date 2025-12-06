Choque en Médanos: murió el chofer de un micro de larga distancia

El conductor de un colectivo de larga distancia falleció esta mañana como consecuencia de un choque contra la parte trasera del acoplado de un camión ocurrido en cercanías del acceso a Médanos.

El siniestro ocurrió minutos después de las 6, en el kilómetro 732 de la ruta 22, y fue protagonizado por un micro de la empresa Vía Tac que impactó al Scania 420, de la firma Cruz del Sur, guiado por Luis Colicheo (41), quien resultó ileso.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Producto del incidente perdió la vida el chofer Marcelo Miguel Cepeda, de 50 años de edad.

En el colectivo viajaban 50 pasajeros, quienes resultaron con algunos golpes.

Trascendió que en las últimas horas se produjo un importante incendio de pastos en la zona, por lo que se estima que la presencia de humo podría haber incidido en la producción del siniestro.

De todas maneras, las autoridades aguardan los resultado de las pericias llevadas adelante por la Policía Científica.

En el lugar trabajó personal policial y bomberos.