Verano: cómo prepararse para los cortes de luz por la alta demanda en el consumo eléctrico

Con la llegada del verano y las primeras olas de calor, las temperaturas extremas comienzan a sentirse con fuerza en todo el país. Estos días sofocantes, además de afectar la rutina, incrementan la necesidad de mantener los ambientes frescos y cómodos.

A medida que el termómetro sube, también crece la presión sobre las redes eléctricas. Las altas temperaturas impulsan un uso intensivo de equipos de climatización, lo que en muchas ocasiones deriva en sobrecargas y eventuales interrupciones del servicio.

Por eso, el aumento del consumo eléctrico se concentra especialmente en ventiladores, aires acondicionados y en la mayor exigencia para heladeras y freezers, que deben trabajar más para conservar la temperatura adecuada y conservar los alimentos en buen estado. Esto genera picos de demanda que pueden comprometer la capacidad del sistema.

Por eso, para reducir riesgos y colaborar con la estabilidad del suministro, se recomienda:

Usar el aire acondicionado en 24 - 26 °C.

Ventilar por la mañana y la noche.

Aprovechar cortinas y persianas para aislar el calor.

Evitar la apertura constante de heladeras.

Desconectar electrodomésticos que no se usen.

También se sugiere optar por lámparas LED y limitar el uso de aparatos de alto consumo durante las horas pico.

A nivel general, es importante revisar el estado de las instalaciones eléctricas del hogar, verificar que los equipos estén en buenas condiciones y contar con dispositivos de protección ante variaciones de tensión. Mantener cargados los dispositivos móviles y tener una linterna o luz de emergencia también puede resultar clave.

Otra consideración es planificar cómo conservar alimentos ante un eventual corte prolongado. Para ello, algunas variantes a tener en cuenta son:

Abrir la heladera es ocasiones indispensables.

Mantener hielo acumulado en el freezer.

Contar con agua fresca almacenada.

En la medida de lo posible, contar con un generador eléctrico.

Si bien los cortes de luz pueden ser inevitables en días de alta demanda de energía eléctrica, estar preparados de manera adecuada va a permite reducir su impacto. Y, es por ello que, ajustar hábitos de consumo, reforzar medidas de eficiencia energética y anticiparse a posibles interrupciones son pasos clave para atravesar el verano de manera más segura y confortable.

Claves para proteger a mascotas, niños y adultos mayores en corte de energía

-Mantener una buena hidratación

-Asegurarse de contar con suficiente agua fresca. En personas mayores, niños y mascotas, ofrecerla con mayor frecuencia, incluso si no piden.

Buscar ambientes frescos y ventilados

-Ubicar a las personas y animales en espacios con sombras y ambientados y con ventilación natural. Además, se debe evitar la exposición directa al sol, especialmente en entre las 11 y las 17 horas.

Usar métodos de enfriamiento alternativos

-Paños húmedos, baños tibios o rociadores pueden ayudar a bajar la temperatura corporal. En mascotas, humedecer patas y panza es especialmente efectivo.

Evitar actividades físicas intensas

-Durante un corte, el calor se acumula fácilmente. Por eso, reducir el esfuerzo físico, tanto en personas como en animales, para prevenir golpes de calor es fundamental.

Estar atentos a señales de alerta

-Mareos, dolor de cabeza, respiración acelerada, jadeo excesivo, lengua muy roja o letargo pueden indicar sobrecalentamiento. Ante estos signos, enfriar de inmediato y buscar asistencia profesional si es necesario.

Si bien hay que prestar mayor atención a tales grupos etarios y mascotas, estas sugerencias son recomendadas para ser aplicadas a la rutina de cada persona.

Tomar estas precauciones no solo ayuda a sobrellevar el calor extremo, sino que también contribuye al uso responsable de la energía, beneficiando tanto al hogar como al sistema eléctrico en su conjunto.