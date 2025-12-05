Bombazo confirmado: Carlos Mungo dirigirá a Olimpo luego de 7 años en Villa Mitre
El DT fue anunciado por el auriengro.
Carlos Mungo fue anunciado por Olimpo como nuevo entrenador de cara a la próxima temporada del Torneo Federal A.
Luego de 7 años en Villa Mitre, el DT bahiense reemplazará a Mauricio Giganti en la conducción técnica del equipo aurinegro.
Mungo, surgido en Bella Vista y quien también dirigió a Sansinena, será su segundo ciclo en Olimpo aunque la primera vez a cargo del plantel superior.
El DT ya estuvo en el club dirigiendo las Menores, cuando participaban en torneos de AFA.