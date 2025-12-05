Netflix se queda con Warner: la megafusión que sacude a Hollywood

En palabras de ambas partes, se trata de una "oferta extraordinaria de entretenimiento para el público mundial"

Tras semanas de negociaciones tensas —y una puja que tuvo a Paramount Skydance como competidor directo— Netflix anunció la adquisición de Warner Bros. Discovery (WBD) por 82.700 millones de dólares.

El acuerdo, hecho público esta mañana mediante un comunicado conjunto, marca un giro histórico en la industria: el gigante del streaming absorberá los legendarios estudios de cine y TV, además de HBO y HBO Max.

Según detallaron las compañías, la operación combina "la innovación y el alcance global" de Netflix con "el legado centenario" de Warner Bros., uniendo bajo un mismo paraguas franquicias icónicas como The Big Bang Theory, Los Soprano, Game of Thrones, El Mago de Oz y el Universo DC, junto a éxitos propios del servicio como Merlina, La Casa de Papel, Bridgerton, Adolescencia y Misión de rescate.

En palabras de ambas partes, se trata de una "oferta extraordinaria de entretenimiento para el público mundial".

Los números y el camino regulatorio

La transacción, que combina efectivo y acciones, fija un valor de 27,75 dólares por acción de WBD. Cada accionista recibirá 23,25 dólares en efectivo y 4,50 dólares en acciones ordinarias de Netflix, conforme al esquema aprobado de forma unánime por los directorios de ambas empresas. El valor empresarial total asciende a unos 82.700 millones de dólares, incluyendo la deuda.

Pero el cierre no será inmediato. Antes, deberá completarse la escisión de WBD en dos compañías que cotizarán en bolsa:

• Una unidad de streaming y estudios, que es la que pasará a manos de Netflix.

• Discovery Global, que reunirá los canales de televisión —CNN, TNT, HGTV, Discovery+— y quedará fuera de la operación.

Ese paso está previsto para el tercer trimestre de 2026, y recién entonces comenzará la carrera final hacia las aprobaciones regulatorias y la votación de los accionistas. El cierre podría demorar entre 12 y 18 meses.

Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix, celebró la adquisición como una expansión natural de la misión original de la plataforma: "Entretenemos al mundo". Y citó títulos que van desde clásicos como Casablanca y Ciudadano Kane hasta fenómenos recientes como Stranger Things, El Juego del Calamar y Cazadores de Demonios K-Pop.

"Juntos podremos ofrecer más de lo que la audiencia ama y ayudar a definir el próximo siglo de la narrativa", sostuvo.

David Zaslav, CEO de WBD, coincidió en el tono épico: "Durante más de un siglo, Warner Bros. ha moldeado la cultura global. Al unirnos con Netflix, garantizamos que las historias más impactantes sigan llegando a nuevas generaciones".

Las alertas: ¿más concentración, menos diversidad?

Mientras los ejecutivos celebran, en el frente sindical reina la preocupación. El Sindicato de Guionistas de Hollywood (WGA) ya había advertido que la ola de mega-fusiones "ha perjudicado a los trabajadores, reducido la competencia y erosionado la libertad de expresión".

La entidad se comprometió a trabajar con los organismos reguladores para frenar operaciones que, a su juicio, implican un "desastre": un mercado donde "todo lo que se produce, todo lo que se ve y cómo se ve" podría quedar concentrado en apenas tres gigantes: Disney, Amazon y Netflix.

La compra de WBD por parte de Netflix, de concretarse, pondrá a prueba esa advertencia… y también el futuro equilibrio de poder en el entretenimiento global. (La Nación)