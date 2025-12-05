Se sortea el Mundial: el futuro de la Selección y el “equilibrio competitivo” que decretó la FIFA

Mauro Gustavo Giovannini [email protected] Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024 y los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, entre otros eventos internacionales.

La FIFA llevará a cabo hoy el sorteo de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, cuya organización recaerá en tres países por primera vez en la historia: México, Canadá y Estados Unidos. También será el primero con 48 selecciones participantes, por lo que se añadirá la etapa de dieciseisavos de final y la cantidad total de partidos ascenderá a 104.

La cita está prevista para las 14 —hora de nuestro país— en el Centro Kennedy de Washington D.C.

En tanto, mañana sábado se divulgará el calendario completo con la asignación de los estadios y la hora de comienzo de cada partido teniendo en cuenta la diferencia horaria con cada rincón del planeta.

Al momento, 42 de las 48 selecciones ya tienen asegurada su participación:

Anfitriones: Canadá, México y Estados Unidos.

Asia: Australia, Irán, Japón, Jordania, Corea del Sur, Qatar, Arabia Saudita y Uzbekistán.

África: Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica y Túnez.

Centro y Norteamérica: Curazao, Haití y Panamá.

Sudamérica: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay.

Oceanía: Nueva Zelanda.

Europa: Austria, Bélgica, Croacia, Inglaterra, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Portugal, Escocia, España y Suiza.

En tanto, las seis selecciones restantes se confirmarán allá por fines de marzo, cuando se lleven a cabo los repechajes.

En el europeo competirán Albania, Bosnia y Herzegovina, Rep. Checa, Dinamarca, Italia, Kosovo, Irlanda del Norte, Macedonia del Norte, Polonia, Irlanda, Rumania, Eslovaquia, Suecia, Turquía, Ucrania y Gales. Clasificarán cuatro países.

Mientras que en el intercontinental estarán Bolivia, Congo, Irak, Jamaica, Nueva Caledonia y Surinam; avanzando solo dos a la Copa del Mundo.

Cómo se realizará el sorteo

Lo primero que hay que decir es que los países anfitriones ya tienen su lugar asignado y, en consecuencia, conocen su itinerario en la primera fase.

Los tres irán al bombo 1, aunque con bolas diferentes y saldrán primeras: México irá al grupo A (será A1 y abrirá el Mundial el jueves 11 de junio, en el Estadio Azteca), Canadá irá al B (B1, comenzando el viernes 12 en Toronto) y Estados Unidos irá al D (D1, debutando también el 12, en Los Ángeles).

El resto de las selecciones que irán al bombo 1 y se asignarán automáticamente a la posición 1 del grupo en el que se hayan sorteado, se definieron por ranking: España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. Es decir, ninguna de las citadas podrá cruzarse en la fase de grupos.

En el bombo 2 estarán Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

En el bombo 3, Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica.

Mientras que en el bombo 4 estarán Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, más los clasificados A, B, C y D del repechaje europeo, y los clasificados 1 y 2 de la repesca internacional.

Los doce grupos se conformarán con cuatro selecciones, una selección de cada bombo (los dos primeros equipos de cada grupo y los ocho mejores terceros de los grupos pasarán ahora a dieciseisavos de final), aunque con algunas restricciones.

Por ejemplo, FIFA explicó que para garantizar un equilibrio competitivo, estableció dos itinerarios independientes hasta las semifinales.

Es decir, buscando que las mejores selecciones se crucen lo más tarde posible, España, la selección líder del ranking, y Argentina, la segunda mejor clasificada, se asignarán de forma aleatoria a cuadros opuestos. Lo mismo ocurrirá con Francia e Inglaterra, tercera y cuarta clasificadas. Así, si dichas selecciones ganaran sus grupos, no se enfrentarían antes de la final.

Además, ningún grupo contendrá dos selecciones de la misma confederación, con excepción de la UEFA. Cada grupo contará con al menos una y como máximo dos selecciones europeas.

Mientras que en los bombos 2, 3 y 4 se fijó un patrón predeterminado para disponer la posición del grupo que ocuparán las selecciones, dependiendo del bombo del que procedan.

Paso a paso

1º. El sorteo comenzará con la extracción de las bolas de las tres selecciones anfitrionas. Primero se sacará la verde (México), luego la roja (Canadá) y, finalmente, la azul (Estados Unidos).

2º. A continuación, se sacarán las restantes bolas (blancas) del bombo 1.

3º. Una vez ubicadas las selecciones del bombo 1, se continuará con el 2, 3 y 4, respectivamente, en ese orden.