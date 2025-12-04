Más de 25 gremios se reúnen en Bahía para analizar la reforma laboral de Milei

El Bloque de Unidad Sindical realizará una reunión este viernes para analizar, entre otros temas, la reforma laboral que promueve el gobierno de Javier Milei y que afecta de manera directa a los trabajadores bahienses.

A las 11, en el club Barrio Hospital (Estomba 1117) estarán presentes más de 25 gremios bahienses comprometieron su participación, en tanto que el orador principal será Marcelo Osores, secretario general de SUPA Bahía Blanca (Sindicato Unido de Portuarios Argentinos) y máxima autoridad de la FEPA (Federación de Estibadores Portuarios Argentinos).

"De todos los borradores que vimos ninguno favorece a los trabajadores", dijo Marcelo Osores, quien agregó que se abordarán temas sobre lo que viene en materia laboral y cómo piensan posicionarse los gremios desde Bahía Blanca.

"Se tratarán temas inherentes a nuestra problemática diaria y a la posición que vamos a tomar frente a una posible reforma laboral que nos perjudica. Si bien todavía son todos borradores y nada está establecido, lo que se está diseñando no beneficia al trabajador en ningún punto", remarcó Osores.

"Nos compete el compromiso con la gente de Bahía; primero está la situación del trabajador bahiense y desde ahí contemplar lo que le pasa al resto. Expondremos nuestro problemas cara a cara y y estableceremos un criterio que haga frente a cualquier modelo o cambio laboral que perjudique al trabajador. Todo esto bajo la unidad y solidaridad que nos caracteriza siempre en Bahía Blanca", aseveró Osores.

Confirmaron su asistencia a la reunión de mañana los gremios UOCRA , ATUNS, UATRE, LA FRATERNIDAD, UTA, SUPA, SOEME, ALIMENTACION, SUETRA, STIGAS, MUNICIPALES, UECARA, UDOGBA, SEAMARA, MOLINEROS, SOMU, PATRONES DE CABOTAJE y SCARFI, entre otros.