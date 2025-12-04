Carlos "La Mona" Jiménez fue operado tras su show en La Plata

El parte médico indicó que la evolución es "muy buena"

Después de su multitudinario show en La Plata, Carlos "La Mona" Jiménez fue sometido a una cirugía programada para corregir una hernia. La intervención se realizó sin contratiempos y el ícono del cuarteto ya se recupera de manera favorable.

Según informó El Doce TV, el músico permanece en reposo y bajo control médico mientras se prepara para los compromisos previstos para 2026. La hernia que motivó la operación se habría originado como consecuencia de una cirugía previa.

El parte médico indicó que la evolución es "muy buena" y que todo avanza según lo esperado. Jiménez cumple con las indicaciones profesionales para asegurar una recuperación adecuada.

La afección surgió tras la operación de 2023, cuando le extirparon el bazo. Las hernias postoperatorias suelen aparecer luego de una esplenectomía, por lo que el seguimiento cercano y el reposo son fundamentales. En su caso, destacaron que la recuperación viene siendo óptima.

Aunque tenía la cirugía programada, el fin de semana previo La Mona protagonizó un show masivo en el Estadio Único de La Plata, acompañado por invitados como el Mono de Kapanga y Carlos Tévez. La respuesta del público fue enorme y volvió a poner en evidencia su vigencia.

Mientras prioriza su salud, los fanáticos ya cuentan los días para verlo otra vez en escena. Todas las miradas apuntan al festival Bum Bum del 10 de enero en el Kempes, donde, si la evolución continúa así, podría volver a presentarse. (NA)