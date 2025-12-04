Lo más buscado del deporte en Google para los argentinos en 2025

Boca-River fue el partido más buscado por los argentinos en este 2025. Foto: NA.

El informe de “El año en búsquedas”, que Google publica todos los años, reveló que el deporte fue uno de los grandes motores de interés de los usuarios argentinos durante 2025.

Entre competencias globales, la actuación de la Selección y el ascenso de nuevas figuras, las consultas deportivas ocuparon los primeros lugares del ranking.

En tanto, el Mundial de Clubes fue el término deportivo más buscado del año y el acontecimiento de mayor crecimiento en la plataforma, impulsado por la participación de Boca y River y la final entre Chelsea y PSG. También se destacaron el Mundial Sub 20 (con Argentina finalista) y las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, que mantuvieron picos de atención durante todo el calendario.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

A nivel individual, Franco Colapinto se consolidó como la figura argentina más consultada del año, por encima de artistas y políticos, mientras que Ander Herrera apareció entre las personalidades más buscadas tras su incorporación a Boca.

En el plano local, los partidos del fútbol argentino y los cruces de la Selección completaron un año con fuerte presencia deportiva en el buscador.

Lo más buscado

+ Copa Mundial de Clubes

+ Copa Mundial Sub-20

+ Clasificación para la Copa Mundial de Fútbol

+ Champions League

+ Wimbledon

Términos deportivos destacados en tendencias generales

+ Copa Mundial de Clubes

+ Selección Argentina Sub 20

+ PSG

+ Franco Colapinto

Figuras deportivas más buscadas

+ Franco Colapinto (Nº1 del ranking general)

+ Ander Herrera (Nº6 en la lista de personas)

+ Locomotora Oliveras (en “In Memoriam”)

+ Miguel Ángel Russo (en “In Memoriam”)

Partidos deportivos con mayor volumen de búsqueda

+ Boca-River

+ Argentina-Brasil

+ River-Platense

+ Racing-River

+ Boca-Independiente

+ River-Independiente del Valle

+ Auckland City-Boca (Mundial de Clubes)

+ Bayern Múnich-Boca

+ Argentina-Colombia

+ Barracas Central-Boca. (NA).