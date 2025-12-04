De Bahía Blanca a Franco Colapinto, lo más buscado por los argentinos en Google durante 2025
La ciudad fue tendencia desde marzo, debido a la inundación del viernes 7. Mientras que el Mundial de Clubes lideró el ranking global.
Como todos los años en esta época, Google dio a conocer qué fue lo que más buscaron los argentinos en 2025 y entre las tendencias se encuentra Bahía Blanca, debido a la inundación sufrida el pasado 7 de marzo.
La ciudad fue tendencia y alcanzó la quinta colocación en el rubro Acontecimientos, por debajo de "Copa Mundial de Clubes", "Calor excesivo", "Copa Mundial de Fútbol Sub-20" y "Clasificación para la Copa Mundial de Fútbol".
Además, el Mundial de Clubes fue lo más buscado en general, mientras que Franco Colapinto lideró el escalafón entre las personas y el papa Francisco el apartado de quienes fallecieron.
El Eternauta, por su parte, fue lo más buscado entre los entretenimientos.
A continuación, el top ten de cada uno de los rubros:
Lo más buscado
- Copa Mundial de Clubes
- ARCA
- Calor excesivo
- Selección de fútbol Mundial Sub-20
- Papa Francisco
- Padrón electoral
- Locomotora Olivares
- PSG
- Franco Colapinto
- El Eternauta
Personas
- Franco Colapinto
- Thiago Medina
- Cristina Fernández de Kirchner
- Julieta Prandi
- Robert Prevost
- Ander Herrera
- Dua Lipa
- Mercedes Oviedo
- Cris Morena
- Karen Reichardt
In memoriam
- Papa Francisco
- Locomotora Olivares
- Diogo Jota
- Ozzy Osbourne
- Michelle Trachtenberg
- Charlie Kirk
- Miguel Ángel Russo
- Diane Keaton
- Toti Ciliberto
- Robert Redford
Acontecimientos
- Copa Mundial de Clubes
- Calor excesivo
- Copa Mundial de Fútbol Sub-20
- Clasificación para la Copa Mundial de Fútbol
- Inundación Bahía Blanca
- Liga de Campeones de la UEFA
- Hot Sale
- Elecciones legislativas provincia de Buenos Aires
- Cónclave
- Paro General del 10 de abril
Partidos de fútbol
- Boca Juniors - River Plate
- Argentina - Brasil
- River Plata - Platense
- Auckland City - Boca Juniors
- Argentina - Colombia
- Racing - River Plate
- River Plate - Independiente del Valle
- Boca Juniors - Independiente
- Bayer Múnich - Boca Juniors
- Barracas Central - Boca Juniors
Entretenimiento
- El Eternauta
- En el barro
- Homo Argentum
- Anora
- Nosferatu
- El juego del calamar
- Adolescencia
- Destino Final: lazos de sangre
- Menem
- Cómo entrenar a tu dragón