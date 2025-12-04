De Bahía Blanca a Franco Colapinto, lo más buscado por los argentinos en Google durante 2025

Como todos los años en esta época, Google dio a conocer qué fue lo que más buscaron los argentinos en 2025 y entre las tendencias se encuentra Bahía Blanca, debido a la inundación sufrida el pasado 7 de marzo.

La ciudad fue tendencia y alcanzó la quinta colocación en el rubro Acontecimientos, por debajo de "Copa Mundial de Clubes", "Calor excesivo", "Copa Mundial de Fútbol Sub-20" y "Clasificación para la Copa Mundial de Fútbol".

Además, el Mundial de Clubes fue lo más buscado en general, mientras que Franco Colapinto lideró el escalafón entre las personas y el papa Francisco el apartado de quienes fallecieron.

El Eternauta, por su parte, fue lo más buscado entre los entretenimientos.

A continuación, el top ten de cada uno de los rubros:

Lo más buscado

Copa Mundial de Clubes ARCA Calor excesivo Selección de fútbol Mundial Sub-20 Papa Francisco Padrón electoral Locomotora Olivares PSG Franco Colapinto El Eternauta

Personas

Franco Colapinto Thiago Medina Cristina Fernández de Kirchner Julieta Prandi Robert Prevost Ander Herrera Dua Lipa Mercedes Oviedo Cris Morena Karen Reichardt

In memoriam

Papa Francisco Locomotora Olivares Diogo Jota Ozzy Osbourne Michelle Trachtenberg Charlie Kirk Miguel Ángel Russo Diane Keaton Toti Ciliberto Robert Redford

Acontecimientos

Copa Mundial de Clubes Calor excesivo Copa Mundial de Fútbol Sub-20 Clasificación para la Copa Mundial de Fútbol Inundación Bahía Blanca Liga de Campeones de la UEFA Hot Sale Elecciones legislativas provincia de Buenos Aires Cónclave Paro General del 10 de abril

Partidos de fútbol

Boca Juniors - River Plate Argentina - Brasil River Plata - Platense Auckland City - Boca Juniors Argentina - Colombia Racing - River Plate River Plate - Independiente del Valle Boca Juniors - Independiente Bayer Múnich - Boca Juniors Barracas Central - Boca Juniors

Entretenimiento