La ciudad.

De Bahía Blanca a Franco Colapinto, lo más buscado por los argentinos en Google durante 2025

La ciudad fue tendencia desde marzo, debido a la inundación del viernes 7. Mientras que el Mundial de Clubes lideró el ranking global.

Foto: archivo La Nueva. editada con IA

Como todos los años en esta época, Google dio a conocer qué fue lo que más buscaron los argentinos en 2025 y entre las tendencias se encuentra Bahía Blanca, debido a la inundación sufrida el pasado 7 de marzo.

La ciudad fue tendencia y alcanzó la quinta colocación en el rubro Acontecimientos, por debajo de "Copa Mundial de Clubes", "Calor excesivo", "Copa Mundial de Fútbol Sub-20" y "Clasificación para la Copa Mundial de Fútbol".

Además, el Mundial de Clubes fue lo más buscado en general, mientras que Franco Colapinto lideró el escalafón entre las personas y el papa Francisco el apartado de quienes fallecieron.

El Eternauta, por su parte, fue lo más buscado entre los entretenimientos.

A continuación, el top ten de cada uno de los rubros:

Lo más buscado

  1. Copa Mundial de Clubes
  2. ARCA
  3. Calor excesivo
  4. Selección de fútbol Mundial Sub-20
  5. Papa Francisco
  6. Padrón electoral
  7. Locomotora Olivares
  8. PSG
  9. Franco Colapinto
  10. El Eternauta

Personas

  1. Franco Colapinto
  2. Thiago Medina
  3. Cristina Fernández de Kirchner
  4. Julieta Prandi
  5. Robert Prevost
  6. Ander Herrera
  7. Dua Lipa
  8. Mercedes Oviedo
  9. Cris Morena
  10. Karen Reichardt

In memoriam

  1. Papa Francisco
  2. Locomotora Olivares
  3. Diogo Jota
  4. Ozzy Osbourne
  5. Michelle Trachtenberg
  6. Charlie Kirk
  7. Miguel Ángel Russo
  8. Diane Keaton
  9. Toti Ciliberto
  10. Robert Redford

Acontecimientos

  1. Copa Mundial de Clubes
  2. Calor excesivo
  3. Copa Mundial de Fútbol Sub-20
  4. Clasificación para la Copa Mundial de Fútbol
  5. Inundación Bahía Blanca
  6. Liga de Campeones de la UEFA
  7. Hot Sale
  8. Elecciones legislativas provincia de Buenos Aires
  9. Cónclave
  10. Paro General del 10 de abril

Partidos de fútbol

  1. Boca Juniors - River Plate
  2. Argentina - Brasil
  3. River Plata - Platense
  4. Auckland City - Boca Juniors
  5. Argentina - Colombia
  6. Racing - River Plate
  7. River Plate - Independiente del Valle
  8. Boca Juniors - Independiente
  9. Bayer Múnich - Boca Juniors
  10. Barracas Central - Boca Juniors

Entretenimiento

  1. El Eternauta
  2. En el barro
  3. Homo Argentum
  4. Anora
  5. Nosferatu
  6. El juego del calamar
  7. Adolescencia
  8. Destino Final: lazos de sangre
  9. Menem
  10. Cómo entrenar a tu dragón

