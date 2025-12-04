La dolorosa confesión de Caruso Lombardi: "Es algo que va a seguir estando ahí"

El exentrenador de fútbol Ricardo Caruso Lombardi abrió su costado más íntimo al contar que el meningioma, el tumor cerebral benigno que le extirparon parcialmente hace dos años, continúa creciendo.

En una entrevista reciente, reconoció que los últimos estudios mostraron que la lesión volvió a avanzar y que esa situación le genera una preocupación constante: “A veces me pongo a pensar y me duele la cabeza de verdad”.

Caruso relató que, desde la operación, su vida cambió por completo: debió reforzar controles médicos, modificar rutinas y aprender a convivir con un temor que aparece cada vez que siente un síntoma.

Aunque intenta mantener el humor y el tono directo que lo caracteriza, admitió en sus declaraciones a Clarín, que la incertidumbre lo acompaña a diario: “Es algo que va a seguir estando ahí. Y eso te hace pensar en todo”.

A pesar del panorama, el exentrenador asegura que intenta llevar una vida activa, rodeado de familia y afectos, y sostiene que hablar públicamente de su caso le sirve como desahogo. También considera que visibilizar su experiencia puede ayudar a otros que atraviesan situaciones similares: “Hay que hacerse estudios, no hay que dejar pasar las señales”.

Caruso Lombardi confía en que los controles médicos y el seguimiento constante podrán mantener el tumor bajo control. Mientras tanto, asume este nuevo capítulo con sinceridad y sin ocultar el impacto emocional que le provoca.

Su testimonio, crudo y humano, vuelve a mostrar que detrás de la figura polémica y explosiva hay un hombre lidiando con un desafío que no eligió, pero que enfrenta con valentía. (NA)