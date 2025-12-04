La mamá de Franco Colapinto fue nominada a un curioso premio: “Creo que se equivocaron”

Andrea Trofimczuk, la mamá de Franco Colapinto, y un premio especial. Foto: Archivo La Nueva.

Franco Colapinto se prepara para el Gran Premio de Abu Dhabi, la que será su última carrera del año en la Fórmula 1. Mientras tanto, su madre, Andrea Trofimczuk, fue nominada a un peculiar premio.

La inmobiliaria donde trabaja la mamá del piloto de Alpine organizó una entrega de premios para distinguir a sus empleados, llamada “Izrastzoff Film Awards 2025”.

En la previa, entrevistaron a Andrea, que se animó a hablar y, entre risas, confesó en qué terna estaba nominada: “Creo que a mejor actriz. Creo que se equivocaron”, bromeó.

Los candidatos eran todos participantes de videos publicados por la inmobiliaria en sus redes sociales, en categorías como “Más viral”, “Mejor actor”, “Revelación”, entre otras. Lamentablemente, Andrea no ganó el premio.

En uno de los videos donde aparece su madre, Colapinto le dio “like” y comentó: “Qué genia esta broker”.

Andrea Trofimczuk había sido noticia tiempo atrás cuando la vieron ir a votar en moto, portando un casco de la Fórmula 1 de su hijo.