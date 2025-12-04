Se viene el GP de Abu Dabi: días y horarios de la definición del campeonato

Con la nueva la chance para Franco Colapinto en Alpine, este fin de semana regresa la Fórmula 1 con el Gran Premio de Abu Dabi.

La vigésimo cuarta y última fecha de la temporada 2025 tendrá lugar en el Circuito Yas Marina.

Por un lado, el campeonato tiene a Lando Norris (McLaren) como puntero, pero con Oscar Piastri (McLaren) y Max Verstappen (Red Bull) pisándole los talones, en lo que se espera una definición apasionante.

Por otro, hay expectativas por la nueva presentación de Colapinto, luego de ser ratificado en Alpine y de una correcta participación en Qatar, donde finalizó en el puesto 14 pese a algunos inconvenientes durante todo el fin de semana.

*Agenda

Viernes 5 de diciembre

Prácticas Libres 1: 6.30 a 7.30

Prácticas Libres 2: 10.00 a 11.00

Sábado 6 de diciembre

Prácticas Libres 3: 7.00 a 8.00

Clasificación: 11.00 a 12.00

Domingo 7 diciembre

Carrera: 10.00