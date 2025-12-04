Nueva eliminación en MasterChef Celebrity: un adiós inesperado sacudió la gala

La nueva temporada de MasterChef Celebrity, que viene marcando números de audiencia envidiables, dejó este miércoles una eliminación que nadie tenía en el radar.

Después del reciente abandono de Valu Cervantes —la sexta salida del certamen— el jurado subió la vara al máximo y las cocinas ardieron en una prueba decisiva. El clima ya venía picante: el martes hubo una gala especial con doble salvación para Sofi Martínez y Andy Chango, quienes lograron asegurarse un lugar en el balcón. El resto, ocho participantes en total, tuvo que volver a ponerse el delantal y defender su continuidad.

Los que se jugaron todo en esta instancia fueron Emilia Attias, Agustín "Cachete" Sierra, Sofía "La Reini" Gonet, Julia Calvo, La Joaqui, Miguel Ángel Rodríguez, Alex Pelao y Marixa Balli. Con recetas jugadas, algunos tropiezos y varios momentos de tensión, el veredicto final dejó al estudio en silencio.

Finalmente, el humorista Alex Pelao se convirtió en el séptimo eliminado de esta edición. Su partida sorprendió al público y dejó la competencia más abierta que nunca. (NA)