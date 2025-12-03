Netflix reveló el tráiler de la quinta temporada de "Emily en París"

"Emily en París" regresa a Netflix en diciembre

Netflix presentó el tráiler oficial de la quinta temporada de Emily en París, que llegará a la plataforma el 18 de diciembre con un total de diez episodios.

Cómo será la quinta temporada

Instalada al frente de Agence Grateau Roma, Emily afronta nuevos desafíos profesionales y sentimentales mientras intenta adaptarse a una ciudad distinta. Pero cuando parece haber encontrado cierto equilibrio, una decisión laboral sale mal y desata una cadena de consecuencias que impactan en su vida amorosa y complican su carrera.

En su búsqueda de estabilidad, Emily vuelve a apoyarse en su estilo de vida "a la francesa", hasta que un secreto inesperado pone en jaque una de sus relaciones más cercanas.

Entre enredos y revelaciones, decide enfrentar los problemas con honestidad, lo que le permite fortalecer vínculos, ganar perspectiva y abrirse a nuevas oportunidades.

Creada por Darren Star —también productor ejecutivo y guionista—, la serie regresa con Lily Collins (Emily Cooper), Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau), Ashley Park (Mindy Chen), Lucas Bravo (Gabriel), Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc), William Abadie (Antoine Lambert), Lucien Laviscount (Alfie), Eugenio Franceschini (Marcello), Thalia Besson (Genevieve), Paul Forman (Nico), Arnaud Binard (Laurent G), Minnie Driver (Princess Jane), Bryan Greenberg (Jake) y Michèle Laroque (Yvette). (NA)