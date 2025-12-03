Familiares de la joven atropellada por un tren impulsan una colecta para cubrir gastos médicos

La familia de Oriana Bruno, la joven de 29 años que resultó gravemente herida tras ser atropellada por un tren el viernes pasado, inició una colecta para afrontar los costos de su atención médica y posterior rehabilitación.

La campaña circula en redes sociales y también fue difundida por la cuenta oficial del Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur (UNS), donde Bruno cursa la carrera de Historia.

"A causa del grave choque de tren que sufrió Ori, ella y su familia necesitan nuestra ayuda", señala la publicación.

Para quienes deseen colaborar, la familia informó el alias marielapessolani3, correspondiente a Mariela Cristina Pessolani, madre de la joven.

Según el último parte médico emitido por el Hospital Municipal, donde permanece internada, el cuadro de Bruno continúa sin mayores variaciones. La paciente sigue en terapia intensiva, con sedación y asistencia respiratoria mecánica. En la jornada de ayer fue sometida a una intervención para realizar una limpieza de heridas.

Desde el establecimiento de salud indicaron que "su estado es reservado".