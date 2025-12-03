Seis equipos de Bahía en Tercera, tres de Punta Alta y el resto de Médanos, Pedro Luro y Buratovich

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Una reunión informativa realizará este atardecer la Asociación Bahiense de Básquetbol, destinada a los equipos que jugarán en Segunda en 2026 y, también, a quienes figuran en el listado como participantes en el regreso de la Tercera división.

La misma se llevará a cabo a las 19 en la entidad madre del básquetbol local, pudiendo participar de la misma todos los clubes interesados en presentar un equipo.

De todos modos, la realidad es que todo el que pretenda sumarse, recién podría hacerlo para otra temporada o bien aguardar alguna vacante, considerando que, extraoficialmente, este primer torneo se jugaría con los 12 que ya mostraron su firme interés.

Los que conformarían la Tercera, tras descender en la presente temporada, serían Pellegrini, Los Andes, Whitense y Barracas.

Se toman estos cuatro equipos, porque habrá ocho para completar el cupo de 12.

De los que compiten actualmente en los torneos superiores de la ABB y presentarán también en Tercera son Villa Mitre B, Bahiense del Norte B, Sportivo Bahiense B y Comercial B.

Mientras que de afuera decidieron afrontar el desafío de esta experiencia, todos en carácter de invitados, Sporting (Punta Alta), Caza y Pesca Huracán Médanos, Fútbol y Tenis (Mayor Buratovich) y Fortín Club (Pedro Luro).

De estos cuatro, el representante de Médanos ya se encuentra participando con divisiones formativas en los torneos de la ABB.

Mañana, la final

Comenzará mañana la serie final de Primera entre Villa Mitre y Pacífico, correspondiente al segundo tramo de Primera, al mejor de cinco, en el Osvaldo Casanova.

La misma tendrá continuidad el lunes 8 y jueves 11, debiendo establecer la fecha de un potencial cuarto y quinto juego.

El vencedor de esta serie, jugará la Súper final ante Olimpo, al mejor de tres.