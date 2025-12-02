Qué significa "rage bait", la expresión que la Universidad de Oxford eligió como la palabra del año

El comité de Oxford University Press anunció este lunes la palabra del año 2025 luego de un proceso de votación pública y un análisis lingüístico que expuso cómo la sociedad global viene experimentando las redes sociales, los conflictos digitales y el impacto psicológico del consumo diario de contenido. Más de 30.000 personas participaron de la elección.

El término elegido fue “rage bait”, una expresión cuyo uso (según Oxford Languages) se triplicó en los últimos doce meses. La expresión describe contenido creado deliberadamente para despertar enojo, indignación o polémica con el fin de generar más clics, comentarios y tráfico en redes sociales.

Aunque está compuesta por dos palabras, los lexicógrafos la consideran una sola unidad de significado, muy cercana a “clickbait” pero con un enfoque más agresivo: ya no busca atraer curiosidad, sino provocar emocionalmente al usuario.

Casper Grathwohl, presidente de Oxford Languages, explicó que la elección está directamente vinculada al clima social y digital de este año. “Pasamos de captar atención con curiosidad a hacerlo explotando la ira. Junto a ‘brain rot’ (palabra de 2024), ‘rage bait’ completa un ciclo tóxico: la indignación genera implicación, los algoritmos lo amplifican y todos terminamos agotados”, afirmó.

El componente bait significa “cebo” o “anzuelo”, y aplicado al entorno digital remite a estrategias diseñadas para captar la atención emocional del usuario. En este caso, “rage bait” funciona como un “anzuelo de ira”: publicaciones provocadoras, frustrantes u ofensivas cuyo objetivo es impulsar engagement y, en muchos casos, ingresos económicos.

Oxford University Press señaló que esta táctica es utilizada tanto por marcas como por creadores de contenido que buscan aumentar su visibilidad en un ecosistema donde el enojo suele viralizarse más rápido que la información neutral.

Mientras Oxford anunciaba su elección, el Diccionario de Cambridge también publicó su propio término destacado: “parasocial”, elegido como palabra del año 2025 para esa institución. El adjetivo hace referencia a la conexión emocional que una persona siente hacia una celebridad, personaje ficticio o incluso una inteligencia artificial, aun sin conocerla realmente.

El año pasado Cambridge había marcado tendencia eligiendo “brain rot”, una expresión asociada al deterioro mental provocado por consumir contenido digital trivial o poco estimulante.

La coincidencia entre ambas instituciones refleja un patrón claro: el lenguaje está capturando, con una precisión creciente, la forma en que las plataformas digitales afectan la atención, las emociones y la vida cotidiana de millones de personas. (Ámbito)