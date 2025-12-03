El Club Universitario y una multitud disfrutaron de la sexta edición del "Encuentro de la amistad"

El Club Universitario y todos aquellos que formaron parte, disfrutaron el pasado fin de semana de dos días llenos de hockey y diversión con la sexta edición del "Encuentro de la amistad".

El evento estuvo destinado a categorías no competitivas y se realizó en las instalaciones del Complejo Héctor Gatica en La Carrindanga.

Con distintas actividades durante los dos días, alrededor de 880 chicas de entre 4 y 12 años representaron a distintos clubes de nuestra ciudad y la región.

Las jugadoras estuvieron divididas en dos canchas de la categoría Octava, cuatro de Novena, tres de Décima y dos de pre-Décima.

Además de las participación de 19 equipos de Bahía y la zona, también dijeron presente otras instituciones que formaron parte de un evento que crece año a año.

Los representantes de la Asociación Bahiense fueron fueron Universitario, Pacífico, Sociedad Sportiva, Palihue, Argentino y Sporting.

Mientras que de afuera llegaron Club Unión del Sur de Mar del Plata, Porteño de Saldungaray, Villa Congreso de Viedma, Marabunta de Cipolletti, Sarmiento de Pigüé, Unión de Tornquist, Pacífico de Cabildo, Independiente de Puán, Deportivo Viedma, Club Cultural Viedma y Patagones, Fusión Deportivo Garré y Pico Football Club.

"¡Fue una verdadera fiesta para el hockey! Cuando el hockey crece, crecemos todos", agradecieron desde la organización.