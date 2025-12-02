En un acto emotivo y familiar, con la presencia de Carlos José Colombo (h), director de la tercera generación, la firma Colombo y Gagliano S.A. inauguró su nueva sede en Bahía Blanca.

Las modernas oficinas de la reconocida empresa que tiene 86 años de trayectoria están ubicadas en calle Zelarrayán 2560, donde esta tarde noche tuvo lugar un ágape con la presencia de autoridades rurales, bancarias, empresarias e invitados especiales.

"Es un orgullo y un privilegio dar este paso tan importante para nuestra empresa. Se logró porque hemos armado un equipo de trabajo; somos un equipo como siempre lo hemos sido, desde la primera generación. Hoy la responsabilidad le toca a la tercera y con nuestro coordinador, Leandro Illa (coordinador general de la Pampa Húmeda), logramos establecernos en este lugar para seguir brindando servicios", dijo Carlos José Colombo.

"También agradecer a René, Juanca (martillero) y Raulito, de los más históricos representantes del desarrollo, que nos vinieron a apoyar. Y a los representantes y autoridades locales y de la región. Como empresa del servicios tratamos de dar lo mejor y para eso hicimos foco, en estos últimos cinco años, en la parte administrativa, en ser cada día más eficientes y en seguir tirando todos juntos", remarcó.

Por su parte, Leandro Illa resaltó el trabajo en conjunto para dar el salto de calidad que la empresa estaba buscando.

"Tanto Juan (Doria) como Franco (Ierardi) hicieron un trabajo notable y se pudo abrir este lugar que realmente es muy lindo. Es un sitio estratégico para brindar servicios a todo el sudoeste bonaerense, donde predomina el ganado y contamos con muchos amigos y clientes. Bahía y su región son de gran relevancia en ganadería y agricultura a nivel nacional", sintetizó.

A su turno, Juan Doria agradeció en apoyo de su familia -esposa, hijos y su hermano Santiago- y resaltó el lugar que ocupa la empresa Colombo y Gagliano S.A. en el país.

"Colombo y Gagliano S.A. es número uno en la comercialización de hacienda gracias a su grupo humano, el ambiente de trabajo y la calidez de sus 70 representantes. La unidad se puso de manifiesto desde el primer remate al que asistimos, que fue en Tres Arroyos. Y si bien la empresa abarca desde Bahía Blanca hasta Formosa y Jujuy pretendo valorar este momento especial porque inauguramos oficinas en la ciudad más austral", apuntó Doria.

Estuvieron presentes Nicolás González Martínez (Sociedad Rural Bahía Blanca), Braian Robert (Asociación Rural de Bahía Blanca), Martín Bueno (gerente Banco Provincia), Mauro Lorenzo (jefe zonal BP), Juan Abram (tesorero de AGA), Juan Carlos Blasco (martillero).

También representantes de Santa Rosa (José Frigerio), Necochea (Pablo Pérez), Tres Arroyos (Federico Palladino) y Coronel Suárez (Marcelo Bazán), entre otros.