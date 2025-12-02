Bahía Blanca | Martes, 02 de diciembre

26.8°

Bahía Blanca | Martes, 02 de diciembre

La ciudad.

Por trabajos en la red, una parte de Ingeniero White estará sin agua

Los trabajos se desarrollarán este miércoles.

Fotos: Archivo La Nueva.

Debido a la realización de una serie de obras, una parte de Ingeniero White estará este miércoles sin agua.

Según se indicó desde ABSA, a partir de las 9 se llevarán a cabo trabajos sobre la red de agua en la intersección de las calles Nicolás Levalle y Cook, en la vecina localidad.

Particularmente, las tareas afectarán el suministro de agua en el barrio Más Barrios.

Por lo expuesto, se solicita a las personas usuarias realizar las reservas de agua a su alcance para el momento de la afectación, y priorizar su uso para instancias de hidratación y quehaceres imprescindibles.

