Asisten en un hospital a una niña de 6 años que cayó de un puente

El puente ferroviario sufrió las consecuencias de las inundaciones del 7 de marzo.

En condición estable, compensada y lúcida, está internada en la sala de Pediatría del hospital Penna una niña de 6 años que ayer a la tarde se cayó del puente ferroviario que cruza el canal Maldonado cerca de la rotonda de Don Bosco.

La pequeña presenta un traumatismo cráneoencefálico, con lesiones asociadas que están siendo monitoreadas de manera continua y bajo estricto control del equipo de salud del centro asistencial.

"Su estado es estable dentro de la complejidad del cuadro. Permanece en observación permanente", comentó una fuente del hospital.

El hecho, según información brindada por la comisaría Quinta, a cargo de la jurisdicción, se registró sobre las 16.10, cuando un hombre se presentó en la dependencia para informar que su hija había caído desde las vías, solicitando el envío urgente de una ambulancia.

Mediante equipo de radio, la Policía comunicó la emergencia y un oficial se dirigió al lugar, ubicado a unos 35 metros de distancia de la comisaría.

En esas circunstancias descubrió que la menor era cargada en un vehículo particular y una mujer le aclaró que la iban a llevar por sus medios al hospital.