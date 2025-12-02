Dólar en Bahía Blanca: a cuánto finalizaron este martes todas las cotizaciones

El dólar oficial finalizó esta tarde su cotización a un valor promedio de $1.480,74 para la venta y de $1.426,23 para la compra en Bahía Blanca, registrando una suba de 0,17% en relación al cierre del lunes.

En tanto, el dólar blue bajó hasta en $1.460,00 (0,00%) para la venta en nuestra ciudad, y se ofreció a $1.445,00 (0,00%) en las financieras de la City Porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, se sitúa en $1.924,00 (+0,30%); el MEP cotiza a $1.479,00 (-0,10%), y el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.522,00 (-0,10%).

El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se posiciona en 646 puntos básicos (-0,20%).