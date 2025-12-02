Legislatura: sin votos en contra, Dichiara vuelve a la presidencia de la Cámara de Diputados bonaerense

En medio del debate por el endeudamiento que solicitó el Poder Ejecutivo bonaerense, juraron los nuevos diputados bonaerenses que lograron su banca en la cámara baja luego de la elección provincial de 7 de septiembre, donde Fuerza Patria se impuso por más de 13 puntos sobre La Libertad Avanza.

Tras esa ceremonia, se acordó que el nuevo presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires sea el montehermoseño Alejandro Dichiara, quien ya fue titular del cuerpo legislativo en 2024.

Poco después de confirmarse la proclamación de Dichiara, el intendente Federico Susbielles lo saludó por redes: "Felicitaciones al compañero y amigo @enriquedichiara por su nueva designación como Presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia".

"Un dirigente que siempre estuvo al lado de Bahía en los momentos difíciles y que sin dudas nos acompañará en la gestión de la reconstrucción", completó desde su cuenta de X.

A diferencia de años anteriores, no habrá números en las vicepresidencias. Pero sí está confirmado que habrá un representante de cada sector del PJ. Por el kicillofismo estará el diputado electo Mariano Cascallares, por el Frente Renovador el expresidente de la Cámara de Diputados, Alexis Guerrera.

Por el lado de la oposición, La Libertad Avanza tendrá una vicepresidencia en las manos de Juanes Osaba, diputado electo por la Octava sección que responde directamente al presidente del partido violeta en la provincia, Sebastián Pareja. Mientras que por el PRO, el vicepresidente será Agustín Forchieri, dirigente ligado al ministro del Interior, Diego Santilli.

Por su parte, hay una vicepresidencia para la Unión Cívica Radical y otra para el bloque Unión y Libertad, pero todavía no hay confirmaciones. En el momento del discurso, agradeció a su familia y a quienes le dieron la confianza con su voto para quedarse con la presidencia.

"En este año, y en el próximo donde vamos a invertir los roles nuevamente, vamos a tener un equipo de trabajo que va a tratar de llevar adelante la Cámara de la mejor manera", sentenció Dichiara

“Ayer hizo una conferencia de prensa el Gobernador y nos pidió que votemos el endeudamiento o la ley de Financiamiento que la provincia necesita. Los que somos intendentes sabemos de la enorme responsabilidad que es llevar adelante un municipio y lo difícil que se hace cunado no hay dinero para solventar las necesidades básicas que tienen los habitantes de cada lugar. Acá hay intendentes de todos los colores políticos. Sabemos lo importante que es la ley de Financiamiento que el Gobernador necesita”, completó.

El diputado Facundo Tignenelli propuso a Gervasio Bozzano nuevamente como secretario legislativo. Mientras que Miguel Antonio De Lisi continuará como secretario administrativo de la Cámara de Diputados. El secretario de Desarrollo Institucional será nuevamente el platense Martín Alaniz y el secretario de participación Sergio Errecalde.

En total juraron 21 diputados por Fuerza Patria, otros 18 de la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO, tres de Hechos (espacio que conformó Manuel Passaglia en la Segunda sección electoral), dos de Somos Buenos Aires y dos del Frente de Izquierda Unidad.

En otro fragmento de la sesión preparatoria, se conoció que Nicolás Del Caño (del Frente de Izquierda Unidad) presentó la renuncia a asumir a la Legislatura bonaerense porque tiene una banca asegurada en el Congreso de la Nación. En su lugar asumió Cristian “Chipi” Castillo, quien juró como diputado bonaerense

Uno de los legisladores electos que no estuvo presente fue Passaglia, quien se ausentó por estar con fiebre. Asumirá a su banca en la próxima sesión de la Cámara de Diputados.

Con la nueva composición de las Cámaras, el peronismo sostendrá la primera minoría en Diputados, mientras que será mayoría en el Senado a partir del próximo 10 de diciembre. (La Tecla)