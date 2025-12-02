Charly García tendrá su propia esquina porteña: cuándo y dónde será su inauguración

La ciudad de Buenos Aires se prepara para inaugurar un nuevo ícono cultural dedicado a Charly García, una de sus leyendas más influyentes, que tendrá desde la semana próxima su propia esquina en el barrio porteño de Palermo.

El acto central de la denominada "Esquina Charly García" se realizará el próximo domingo 7, a las 17, en el complejo Palermo Off, ubicado en calle Arenales 3339.

El punto neurálgico del evento será la inauguración de un mural oficial de grandes dimensiones, una obra que se emplazará en la terraza del predio. Este sitio no fue elegido al azar, ya que es el antiguo Paseo del Sol que albergó al recordado bar "Planeta Júpiter", un reducto frecuentado por el músico durante la efervescencia cultural de los años 90.

La obra, diseñada por el gestor cultural Mariano Cabrera a partir de fotografías históricas de Gabriel Rocca, medirá 5,5 por 4,5 metros y será construido íntegramente en cerámicos, simbolizando la perdurabilidad del legado artístico del líder de Sui Generis, La Máquina de Hacer Pájaros, Serú Girán y Charly García y Los Enfermeros, entre otras etapas de su notable carrera musical..

La conmemoración en territorio porteño, impulsada por el actor y gestor Mariano Cabrera, se estructura como una réplica del tributo que se le realizó a García en Nueva York en 2023. En aquella ocasión, la intersección de Walker St. y Cortlandt Alley, donde se tomó la icónica foto de tapa del álbum Clics Modernos, fue bautizada como "Charly García Corner".

En Buenos Aires, el vértice principal del homenaje será la tradicional esquina de Avenida Coronel Díaz y Avenida Santa Fe, a metros del edificio donde reside el cantante desde hace muchos años.

Allí, se llevará a cabo el descubrimiento de la placa oficial y se realizarán diversas intervenciones gráficas y señaléticas a cargo del Gobierno porteño, que formalizarán la designación de la popular "Esquina Charly García".

Adicionalmente, el proyecto incluye un tercer eje: la estación Bulnes de la Línea D del Subte, que será co-nombrada como "Esquina Charly García" e iniciará un proceso de transformación visual completamente dedicado al universo del artista.