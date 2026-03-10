Incendios en Mar del Plata: hay más de 200 hectáreas consumidas por las llamas

El foco se inició alrededor de las 15 en terrenos cercanos a la ruta 11

Un incendio de gran magnitud afectó este lunes el extremo sur de Mar del Plata, en el sector conocido como El Marquesado.

El foco se inició alrededor de las 15 en terrenos cercanos a la ruta 11 y con el correr de las horas seguía activo, por lo que fue necesario reforzar el operativo con bomberos de distintos cuarteles.

El episodio se suma a otros siniestros registrados el domingo en diferentes puntos de los partidos de General Pueyrredon, Balcarce y General Alvarado.

De acuerdo con el último parte de Defensa Civil, el despliegue incluyó tres autobombas de los cuarteles de San Patricio, Chapadmalal y Miramar, además de tres camionetas del área de Incendios Forestales de la provincia de Buenos Aires, personal de Prefectura, un camión de Emvial y equipos de Osse, según informó el portal 0223.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El titular del organismo, Alfredo Rodríguez, explicó que durante la madrugada del lunes la situación había logrado controlarse mediante un arado especial realizado con tractores para generar un cortafuego. Sin embargo, por la tarde la actividad se reactivó en El Marquesado y el frente avanzó nuevamente.

Vecinos del lugar describieron la gravedad del episodio. "No lo pueden parar. Quedan 10 metros y llega a la calle 1", señaló uno de los frentistas. Otros indicaron que la columna de humo podía observarse a más de 15 cuadras de distancia. Ante el avance, muchos habitantes colaboraron con las tareas para intentar contenerlo.

Cerca de las 18 se produjo un cambio en la dirección del viento, lo que intensificó la propagación hacia la ruta 11.

Otra de las áreas afectadas durante el fin de semana fue el sector de Acantilados. Según datos oficiales constatados por el diario La Capital de Mar del Plata, entre los distintos focos se consumieron más de 200 hectáreas de pastizales y se utilizaron más de 50 mil litros de agua en los operativos.

Incendios en la Patagonia

A comienzos de mes, el ingreso de un frente frío y el descenso de las temperaturas permitieron contener los principales focos que afectaban bosques y pastizales en el norte de Chubut, según informaron fuentes oficiales.

Las precipitaciones y el trabajo coordinado de brigadistas, la Agencia Federal de Emergencias (AFE), Parques Nacionales y organismos provinciales resultaron clave para frenar el avance en el Parque Nacional Los Alerces y zonas cercanas.

Los episodios registrados en Puerto Café y La Tapera, ambos dentro del área protegida, fueron contenidos, mientras que el de Puerto Patriada —también en jurisdicción chubutense— permanecía bajo control.

En La Tapera, 24 brigadistas y un helicóptero continuaban trabajando para evitar una reactivación. Las autoridades del parque denunciaron que el origen fue intencional: se detectaron tres focos simultáneos, separados entre sí y sin causas naturales evidentes.

En Puerto Café, otro helicóptero y equipos de distintos organismos mantenían tareas de prevención. En tanto, en Puerto Patriada permanecían brigadistas regionales monitoreando la situación.

El primero de los episodios, registrado en diciembre, se originó a partir de una descarga eléctrica durante una tormenta. En cambio, el más reciente fue provocado de manera intencional hace tres semanas y es investigado por el Juzgado Federal de Esquel.

El impacto en la provincia dejó más de 60 mil hectáreas de bosques nativos, forestaciones implantadas y vegetación baja afectadas, además de la pérdida de viviendas y vehículos.

Las imágenes en los alrededores de Epuyén, Puerto Patriada y El Hoyo reflejan la magnitud del daño con bosques calcinados, animales muertos y estructuras reducidas a escombros.

Durante la apertura de sesiones ordinarias en la provincia, el gobernador Ignacio Torres también se refirió a la situación y destacó el trabajo de los brigadistas. (Infobae)