Termina el triangular, comienza un cuadrangular y los árbitros cambiaron su cabeza

Con la finalización de un triangular y el inicio de un cuadrangular, continúa hoy la preparación de los equipos que participarán en alguna de las tres categorías superiores del básquetbol local (LBB Oro, Plata y Bronce).

En el William Harding Green, el local Pacífico define ante San Lorenzo el triangular del que también participó 9 de Julio.

Se miden desde las 21, con arbitraje de Sebastián Giannino, Joaquín Irrazábal y Fabrizio Rey.

El verde está invicto (3-0) y en la primera rueda se impuso ante Sanlo (2-1), 76 a 58, por lo tanto, de ganar o perder por menos de esa diferencia se quedará con este mini torneo.

En Napostá

Paralelamente, en el Antonio Palma, comienza un cuadrangular que se completará el jueves, con el cruce de perdedores y ganadores.

Hoy, desde las 20 se miden Pueyrredón-Independiente, contralor de Sebastián Arcas, Mariano Enrique y Alberto Arlenghi.

Mientras que, a las 21.30, se enfrentan Napostá-Sportivo, dirigiendo Emanuel Sánchez, Alejandro Vizcaíno y⁩ Leonardo Bressan.⁩

El único de los cuatro que aún no se presentó en sociedad es el local, que se armó con serias pretenciones de luchar por el título de LBB Oro. Los otros tres equipos ya jugaron un cuadrangular.

En Punta Alta

También están previstos varios partidos preparatorios, de carácter amistoso, aunque intentando un marco más cercano a lo oficial.

En Espora, hoy a las 21, el local espera por Comercial, arbitraje de Lucas Andrés⁩, Marcelo Gordillo y Estefanía Zárate.⁩

En el Lacunza

Mañana miércoles, en tanto, Leandro N. Alem recibirá a Argentino, a las 21, en el marco de la reinauguración del Daniel Lacunza.

En Médanos

El jueves Caza y Pesca Huracán Médanos será local frente a Estudiantes.

Cambio

El Colegio de Árbitros de Bahía Blanca renovó anoche sus autoridades durante la asamblea anual, oficializándose, como se había anunciado, al puntaltense Ariel Mallimaci como presidente en reemplazo de Emanuel Sánchez.

Ariel Mallimaci y Emanuel Sánchez.

La lista

Presidente: Ariel Mallimaci

Vicepresidente: Alejandro Ramallo

Secretario: Juan Ignacio Farroni

Prosecretaria: Alexia González

Secretario de actas: Adrián Beret

Tesorero: Leandro Bressan

Protesorero: Ariel Di Marco

Vocal 1: Eduardo Ferreyra

Vocal 2: Mariano Enrique

Vocal 3: Juan Agustín Matías

Vocal suplente 1: Sam Inglera

Vocal suplente 2: Alberto Arlenghi

Vocal suplente 3: Yamila Nicoletta

Revisor de cuentas: Marcelo Gordillo

Revisor de cuentas: Iván Kalasnicoy

Revisor de cuentas suplente: Fabrizio Rey