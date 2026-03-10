La Selección de la Liga viaja a Mar del Plata: "El primer objetivo ya está cumplido, ahora vamos por la final"

El seleccionado femenino de la Liga del Sur jugará este viernes la semifinal del torneo de la Federación Bonaerense Pampeana.

El combinado de nuestro medio se medirá ante Tandil, en busca del boleto a la definición del certamen.

El otro cruce lo animará La Plata y el local.

"Ya es la última semana, sin entrenamientos, hay un poco más de ansiedad y se empieza a vivir la semifinal", reconoció el entrenador Walter Lofrano, en diálog con El Diario Deportivo.

"Parte de los objetivos se cumplieron ya, que fue armar un buen grupo. Se armó un grupo bárbaro, siempre con mucha predisposición a los entrenamientos", agregó el DT.

Tras logara su clasifiacación a esta nueva etapa el año pasado, este verano el Seleccionado volvió a reunirse para ir en busca del título.

"El equipo está bien, hay un buen semblante y buena onda. Eso hace que sea mucho más fácil trabajar, están muy bien las chicas", remarcó Waltar.

"Me parece que el primer objetivo grande se logró: armar un equipo. Yo veo un equipo dentro y fuera de la cancha, en la unión del grupo. Ese objetivo principal se logró. Después, obviamente que los buenos resultados que ha tenido la Lgia del Sur obliga a estar lo más arriba posible. El primer objetivo era clasificar, lo tomábamos muy partido a partido. Teníamos como objetivo principal poder estar en la final y veremos si podemos estar. Me parece que los objetivos se vienen cumpliendo como lo teníamos pautados desde la primera charla que tuvimos con las chicas", admitió el entrenador.

Mirá la nota completa: