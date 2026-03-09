Carmen de Patagones: arduo trabajo de los bomberos para sofocar un incendio en la escombrera

Tres dotaciones del cuartel de Bomberos Voluntarios, dos camiones cisternas del área de Servicios Urbanos del municipio y personal de Defensa Civil, trabajaron por mas de 12 horas para sofocar un importante incendio que se produjo, por causas que se investigan, en la escombrera ubicada al noroeste de Carmen de Patagones.

En dialogo con La Nueva., el comandante Juan Carlos Macri, jefe del cuerpo activo, indicó que, minutos antes de las 19 de ayer (domingo), recibieron un llamado telefónico de una vecina del Barrio Procrear, que daba aviso que visualizaba humo, “pero no tenía precisión si era en la escombrera o algo cercano a un campo”.

Rápidamente se puso en conocimiento al área de Defensa Civil municipal, que se encontraba en el predio de la Fiesta Provincial de la Soberanía, quienes se desplazaron al lugar y confirmaron que se veía fuego generalizado dentro de la escombrera.

“Al rápido del primer autobomba, el incendio estaba totalmente generalizado, por lo que se solicita una segunda dotación. En principio la situación se torno difícil por la magnitud del incendio y los materiales que se estaban quemando como cubiertas, ramas y residuos, por lo que se pidieron dos cisternas del municipio como asistencia a los nuestros”, explicó.

El trabajo se complementó con maquinaria pesada ya que, según Macri, es la única manera de contralar este tipo de siniestros debido a que los residuos vuelven a reiniciar el fuego.

"Logramos sofocarlo casi en un 90 por ciento, ya que llegó un momento que peligraba la maquinaria por el piso del lugar y se iba necesitaba una con oruga para terminar el trabajo”, aseguró. (Agencia Patagones).