Juicio por la muerte del neurólogo: Felipe Pettinato se negó a ver las fotos del cuerpo

El juicio oral y público que tiene como imputado a Felipe Pettinato por la muerte de su neurólogo Melchor Rodrigo, tras un incendio ocurrido en un departamento del barrio porteño de Belgrano, se reanudó este lunes y el implicado se negó a ver las fotos del cuerpo.

Se trata de la tercera audiencia del debate que se lleva a cabo en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14, donde se lo acusa al hijo del conductor y músico Roberto Pettinato por el delito de estrago doloso seguido de muerte, cuya pena oscila entre los ocho y 20 años de prisión.

Uno de los testigos fue un perito especialista en ciencias químicas, que sostuvo que no pudo constatar si los compuestos hallados en la escena son compatibles con aerosoles domésticos.

Santiago Maffia Bizzozero, médico clínico del Cuerpo Médico Forense, indicó que las sustancias encontradas en el cuerpo de Rodrigo son zolpidem, metilfenidato y clomipramina, y reconoció que no logró corroborar las dosis utilizadas ni el grado de sedación.

“Tengo estas sustancias actuando en el cuerpo, tengo una afectación cardiológica y encima ahora lo someto a humo”, describió respecto a las conclusiones de la autopsia.

Por su parte, los jueces Enrique Gamboa, Gustavo Valle y Gabriel Vega aceptaron el pedido del fiscal Fernando Klappenbach para mostrar las imágenes del cadáver y excluyeron al público excepto a las partes.

En ese momento, se le preguntó a Pettinato si quería permanecer presente y negó con la cabeza.

El hecho

El 16 de mayo de 2022, Rodrigo se acercó hasta el departamento de Pettinato, que era su paciente y amigo, ubicado en el piso 22 “F” de un edificio en Aguilar al 2300, en el barrio porteño de Belgrano.

Pasadas las 23.00 se desató un incendio en el interior del departamento, motivo por el que Felipe salió al pasillo y pidió auxilio para sofocar las llamas y para que rescataran a su amigo.

A pesar de que un vecino intentó ayudar, cuando los bomberos llegaron al edificio constataron que en el living del departamento yacía el cuerpo sin vida del médico, quien presentaba gravísimas quemaduras en la parte inferior de sus piernas.

Este dato fue de suma importancia debido a que luego la autopsia reveló que Melchor murió por “quemaduras críticas del 90% de la superficie corporal”, así como también por “congestión, edema y hemorragia pulmonar”. (NA)