Explosión de un artefacto en un basural durante un incendio de pastizales cerca del Club Midgistas del Sur

Una explosión se registró hoy durante un incendio de pastizales en un basural ubicado sobre calle El Boyero, en el sector en cercanías a la pista del Club Midgistas del Sur.

La detonación generó preocupación entre vecinos de distintos sectores de la ciudad que escucharon el estruendo.

Según se indicó, podría tratarse de un artefacto explosivo de uso ferroviario, aunque su origen aún no fue confirmado.

El episodio no dejó personas heridas.

En el lugar intervinieron bomberos, Defensa Civil, efectivos policiales y personal de la comisaría de Villa Harding Green, quienes realizaron tareas para controlar el incendio y verificar la situación.

El hecho se produce pocos días después de otro incidente ocurrido en la ciudad, cuando dos niños resultaron heridos tras la explosión de un artefacto que habían encontrado en un basural y llevaron a su casa, lo que motivó la intervención de especialistas para determinar el origen de esos dispositivos.