Gran reconocimiento: Charly García recibió el Konex de Brillante en una emotiva ceremonia

La Fundación Konex celebró este martes la entrega de los Premios Konex 2025 a la Música Popular en el Ciudad Cultural Konex. La ceremonia reunió a grandes figuras de distintas generaciones y géneros, en una jornada de emoción, homenajes y reconocimiento al talento argentino.

El momento más esperado llegó con el homenaje a Charly García, quien recibió el Konex de Brillante, el máximo galardón que otorga la institución. Con este reconocimiento, el artista se sumó al linaje de leyendas como Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa, Horacio Salgán y Dino Saluzzi.

El evento fue conducido por Silvina Chediek y encabezado por Luis Ovsejevich, presidente de la Fundación Konex, junto a Sandra Mihanovich, presidenta del Gran Jurado, Alejandro Lerner como secretario general y Dino Saluzzi como presidente honorario.

El jurado estuvo integrado por veinte referentes del ámbito musical, entre ellos Ariel Ardit, Amelita Baltar, Mavi Díaz, Javier Malosetti y Bobby Flores.

Desde temprano, el auditorio se colmó de artistas, productores y familiares que acompañaron una ceremonia donde se mezclaron emoción y humor.

“La música es sanadora para todos. Gracias a los músicos y músicas argentinos. Viva la música argentina, viva la cultura nacional”, expresó Mihanovich al abrir el acto.

Entre los Konex de Platino se destacaron David Lebón como Solista de Rock, Divididos como Conjunto de Rock, Lali como Solista Pop, Babasónicos y Miranda! en Conjunto Pop, Soledad Pastorutti y Nahuel Pennisi en Folklore, La Delio Valdez en Tropical, Wos en Música Urbana y Abel Pintos en Melódico/Romántico.

También fueron premiados Fito Páez, Hernán Cattaneo, Canticuénticos, Ricardo Lew, Escalandrum, Tweety González, Lito Vitale y Leo Sujatovich, entre otros. (Fuente: Infobae).