El movimiento silencioso que puede cambiar el rumbo en River: un refuerzo de lujo del Atlético Mineiro

Después de la floja campaña, River Plate mostró un fuerte interés en el mediocampista Fausto Vera.

Según se supo, el “Millonario” presentó una oferta formal al Atlético Mineiro por un préstamo con obligación de compra, acorde al nuevo enfoque de la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo, que apunta a priorizar el rendimiento deportivo y reestructuró las condiciones contractuales para los futuros refuerzos.

Por el momento, la comisión directiva del club brasileño analiza la propuesta y se espera que en los próximos días envíe una respuesta a la institución de Núñez.

En cuanto al entorno del futbolista, Vera confesó que su llegada a River sería “un paso grande” en su carrera profesional, dejando en claro su intención de vestir la camiseta blanca con la banda roja.

La posible llegada del volante central también está directamente ligada al proyecto deportivo que encabeza Marcelo Gallardo en su nuevo ciclo al frente del club. El entrenador considera que el mediocampista surgido en Argentinos Juniors encaja en el perfil de jugador que busca para reconstruir el eje central del equipo, una zona que quedó debilitada tras la última temporada.

La dirigencia comparte ese diagnóstico y entiende que la incorporación de un volante con dinámica, recuperación y proyección ofensiva resulta clave para elevar el nivel competitivo.

En ese sentido, Gallardo ya mantuvo charlas internas con el área de scouting y con los dirigentes para insistir en que Vera es una prioridad, incluso por encima de otros nombres que estaban en carpeta. El DT cree que su adaptación sería rápida debido a su conocimiento del fútbol argentino, a su madurez adquirida en Brasil y a su estilo compatible con la presión alta y el ritmo agresivo que pretende recuperar para River.

El club, además, considera que el jugador tiene valor de reventa y encaja en la política de inversión sostenible que se quiere reinstalar.

Mientras tanto, en Núñez reina una mezcla de expectativa y cautela. El acuerdo depende de que Atlético Mineiro acepte las condiciones del préstamo con obligación de compra, por lo que las próximas horas serán decisivas. teSRwQ

Si la operación avanza, el club sumará un refuerzo que no solo cubre una necesidad futbolística, sino que también envía una señal clara sobre la dirección del nuevo proyecto encabezado por Gallardo y la dirigencia renovada.

De concretarse, sería uno de los movimientos más significativos del mercado para respaldar la reconstrucción deportiva del “Millonario”.