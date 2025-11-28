"No siguen“: el portazo de Gallardo a cinco referentes que cambia la historia de River

River confirmó cinco bajas de peso de cara al armado del plantel profesional para la temporada 2026: el defensor Milton Casco, los volantes Enzo Pérez, Ignacio Fernández y Gonzalo “Pity” Martínez y el delantero Miguel Borja.

Los contratos de los cinco futbolistas se vencen a finales del año y desde el club “Millonario” se tomó la decisión de no negociar sus renovaciones.

Luego de un cierre de año crítico para lo que exige River como institución, cuatro “Héroes de Madrid” habrán terminado su ciclo en el conjunto que dirige el entrenador Marcelo Gallardo.

El 2025 de River no fue bueno, acentuado por un pésimo final de año, con solo dos triunfos en sus últimos 13 partidos, por lo que se esperaba una amplia reestructuración del plantel profesional.

Gallardo había prometido enfocarse en el rearmado del plantel pocos días después de su derrota en los octavos de final del Torneo Clausura, por 3-2 ante Racing el pasado lunes 24 de noviembre y, así como había anticipado, las primeras bajas no tardaron en llegar.

La salida más significativa es la de Enzo Pérez, mediocampista central que llegó al “Millonario” en 2017 y fue parte importante de la Copa Libertadores 2018, en la que River venció a Boca, además de otros nueve títulos con el club de la banda roja.

Durante sus dos ciclos, que solo fueron interrumpidos por un breve regreso a Estudiantes durante el 2024, Enzo Pérez disputó 279 partidos, incluyendo uno como arquero, y se ganó la capitanía del club, siendo uno de los referentes de su historia moderna.

Con nueve temporadas vistiendo la camiseta de River a sus espaldas, otro jugador que fue despedido por el “Millonario”, con distintas publicaciones en sus redes sociales, fue “Nacho Fernández”.

Siendo un jugador con el que Gallardo siempre contó, el mediocampista surgido en Gimnasia de La Plata jugó un total de 314 partidos en River, habiendo convertido 42 goles y repartiendo 53 asistencias.

También le tocó despedirse al autor de uno de los goles más importantes, y más gritados, de la historia del equipo que hace de local en el Monumental, el enganche Gonzalo “Pity” Martínez.

Además de ser recordado por el inolvidable gol que sentenció el triunfo del equipo de Gallardo ante Boca en la mencionada final de Libertadores ante Boca, convirtiendo el 3-1 tras una corrida interminable, el “Pity” jugó 172 partidos y supo cambiar los insultos, en su llegada al club, por ovaciones, aunque en su último ciclo las lesiones hicieron que solo juegue 29 encuentros en tres años.

Habiendo vestido la banda roja durante 10 años, destacándose como lateral por izquierda pero siendo una gran rueda de auxilio para cada necesidad, Milton Casco le dijo adiós a River, luego de 316 encuentros y 13 copas ganadas.

Por último, siendo el jugador con menos años en el club de la lista, Miguel Borja no volverá a jugar en el equipo de Marcelo Gallardo. Aunque comenzó su paso por el club con grandes números goleadores, los mismos decrecieron considerablemente en el último tiempo.

De todas formas, el colombiano convirtió 62 goles en 159 partidos, siendo el 2024 su año más destacado en la estadística, con 31 goles en apenas 50 partidos.