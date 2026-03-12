Salió a la luz el avance de “Michael”, la película sobre Michael Jackson

Salió a la luz el primer avance de “Michael”, la esperada película biopic sobre el difunto Rey del Pop, Michael Jackson, con Jaafar Jackson como protagonista.

El proyecto está bajo la curación y producción de Graham King, el hombre detrás de Bohemian Rhapsody, la película inspirada en la vida de Freddie Mercury.

La elección de Jaafar Jackson como protagonista no es únicamente por el parentesco, ya que el sobrino de Michael demostró estar a la altura al lograr una similitud casi exacta en el canto y el baile del difunto artista.

La película no solo recorrerá los éxitos monumentales de Michael, sino que también abordará los momentos más oscuros de su vida, como batallas legales y las grandes controversias que mancharon su carrera.

En el adelanto que salió a la luz este miércoles, se puede ver un recorrido por su infancia y algunos instantes previos a su gran salto a la fama, así como momentos claves con su familia.

“Nunca soñé con ser actor ni pensé siquiera en interpretarlo. Pero sabía que era una vocación”, expresó Jaafar a la prensa. Y agregó: “Para encarnar a Michael, tuve que ganarme el papel y demostrarles a los cineastas que era capaz de convertirme en Michael. En esencia, se trataba de empezar desde las raíces y encontrar la autenticidad”.

La fecha de estreno difundida por la productora es para el próximo 24 de abril, aunque se espera que el estreno en Latinoamérica sea el jueves 23.