Dólar en Bahía Blanca: a cuánto finalizaron este miércoles todas las cotizaciones

El dólar oficial finalizó esta tarde su cotización a un valor promedio de $1.424,64 para la venta y de $1.371,83 para la compra en Bahía Blanca, registrando una baja de 0,27% en relación al cierre del martes.

En tanto, el dólar blue se ofreció a $1.430,00 (-0,69%) para la venta en nuestra ciudad, y a $1.415,00 (-0,70%) en las financieras de la city porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, se sitúa en $1.839,50 (-0,35%); el MEP cotiza a $1.413,39 (-0,55%), y el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.457,20 (-0,55%).

El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se posiciona en 553 puntos básicos (-0,36%).