Pitu Blázquez cruzará a nado el Río de la Plata en homenaje a las víctimas de la inundación en Bahía

El nadador, acróbata y artista aéreo bahiense Mauro Pitu Blázquez realizará este sábado uno de los desafíos más exigentes en aguas abiertas: cruzar a nado el Río de la Plata, el estuario más ancho del mundo, como un homenaje a las víctimas de la trágica inundación del 7 de marzo den 2025, que dejó 18 personas fallecidas y conmocionó a todo el país.

La travesía comenzará cerca de las 6.00 en la ciudad uruguaya de Colonia del Sacramento para finalizar en la localidad argentina de Punta Lara, en el partido de Ensenada, lo que implicará atravesar una distancia de 42 kilómetros.

El cruce del río más ancho del mundo es considerado uno de los desafíos más duros de la natación de larga distancia. Las corrientes cambiantes del río, el viento, el oleaje, la temperatura del agua y la extensión del recorrido convierten a esta travesía en una prueba extrema que puede demandar más de 12 horas de nado continuo.

Blázquez señaló que su intención es que cada kilómetro nadado sea también un gesto de memoria y de esperanza para toda la comunidad de Bahía Blanca.

“Esta travesía claramente trasciende lo deportivo. Ojalá el río, la naturaleza y la energía de todos acompañen para poder lograr el objetivo de cruzarlo, siendo además el desafío de mi vida”, remarcó.