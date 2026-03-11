Se retiró, pero dio marcha atrás y vuelve a jugar: ¿qué te picó “Pulga”?

“Ya está”. Ahhh… pero no está. El mismo había anunciado su retiro de la práctica activa del fútbol, pero a los 41 años la decisión de Luis Miguel Rodríguez dio un giro inesperado y, aunque no lo hará a nivel profesional, va a seguir jugando.

Inmediatamente después de haber comunicado que se alejaba de la pelota, tras sus últimos partidos en Colón, el “Pulga” se convirtió en refuerzo de Club Atlético Ñoñorco, que milita en la Primera de la Liga Tucumana, convirtiéndose en la incorporación más relevante para el certamen local.

El atacante que se erigió en ídolo con los colores de Atlético Tucumán y el Sabalero, donde fue campeón en 2021 y le están preparando un partido de despedida, regresó al club de sus amores en Monteros por la cercanía que tiene con los dirigentes, quienes fueron sus excompañeros.

"Se dio por intermedio de la amistad que tenemos con Mauricio (Ovejero, el presidente), con Panchito, con los chicos acá de Monteros, que jugamos hace mucho tiempo juntos, así que se dio la posibilidad, estoy cerca de casa y por eso acepté", explicó el punta y goleador.

A su vez, Rodríguez señaló que quiere ver si puede ponerse a punto en la pretemporada. Cabe resaltar que los últimos seis meses en Colón solo disputó 8 partidos en la Primera Nacional y su último encuentro oficial fue el 5 de octubre del año pasado. "Vamos a iniciar la pretemporada e ir viendo cómo estamos físicamente. Esperemos poder ir cumpliendo con las expectativas del entrenador y estar a disposición en el inicio del torneo", explicó el delantero.

De esta manera, pese a su edad, el Pulga continúa con ganas de seguir derrochando magia en un campo de juego y será una pieza importante para Ñuñorco, que acaba de ascender a Primera. A lo largo de su carrera, además de vestir las casacas de clubes ya mencionados, dejó una huella en Gimnasia de Jujuy, Central Córdoba y hasta fue convocado a la Selección Argentina por Diego Maradona en 2009.

Rodríguez había anunciado que 2026 sería el cierre de su trayectoria profesional, luego de más de dos décadas en el fútbol.

Ñuñorco lo presentó oficialmente en sus redes sociales y celebró la llegada de una de las grandes figuras del fútbol tucumano de los últimos años. El objetivo del Pulga será aportar experiencia a un plantel con muchos jóvenes y convertirse en uno de los referentes del equipo.