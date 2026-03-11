El pronóstico: así estará el tiempo este jueves en la ciudad

El servicio de Satelmet anticipa para este jueves 12 de marzo una jornada con una temperatura mínima de 19 grados y una máxima de 33 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo estará templado a cálido, con viento leve del sector norte y buena visibilidad.

Durante la tarde el tiempo será caluroso con nubosidad variable y viento leve del sector norte. El índice UV se prevé muy alto y la visibilidad continuará buena.

La noche, a su vez, se presentará templada, nubosa e inestable y se estima para las 00 del viernes una temperatura de 25 grados.