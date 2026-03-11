El pronóstico: así estará el tiempo este jueves en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 12 de marzo en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet anticipa para este jueves 12 de marzo una jornada con una temperatura mínima de 19 grados y una máxima de 33 en Bahía Blanca.
Por la mañana el tiempo estará templado a cálido, con viento leve del sector norte y buena visibilidad.
Durante la tarde el tiempo será caluroso con nubosidad variable y viento leve del sector norte. El índice UV se prevé muy alto y la visibilidad continuará buena.
La noche, a su vez, se presentará templada, nubosa e inestable y se estima para las 00 del viernes una temperatura de 25 grados.