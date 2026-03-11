Es el “nene mimado” de Comercial, come la carne casi cruda y no le pesa ser el hijo de…

Sergio Daniel Peysse [email protected] Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

En cada asado que comparte el plantel de Comercial le apartan la carne para que se cocine al punto que él pretende y en su casa es el “nene mimado” de mamá Patricia (Domínguez) y papá Rubén.

Emiliano Brizzi, el 7 bravo del verdiamarillo del puerto, tiene 21 años y no le molesta para nada que sus compañeros o en el mismo entorno familiar le digan que es un “mal criado”.

“Vivo con mis padres, es cierto, pero hago las tareas del hogar, lavo los platos después de cada almuerzo o cena y colaboro con lo que haya que hacer”, sostiene, con fundamentos poco convincentes, este carrilero o punta criado, desde que empezó a caminar, en las instalaciones del verdiamarillo, donde su “viejo”, campeón en 1989 de la Liga del Sur, es parte de la historia grande del club con más de 300 partidos disputados.

Emi creció con los colores comercialinos grabados en su piel y escaló de Escuelita a Primera, donde debutó el 18 de junio de 2022, en un 2-1 frente a Bella Vista.

Jugó 22 cotejos en la mayor y, vaya curiosidad, no marcó goles.

“Soy el 7 bravo que tira centros a la cabeza del 9”, declaró entre risas, sin hacer hincapié en esa sequía frente al arco rival.

“Sí convertí unos cuentos en Reserva, ¿esos no cuentan?, preguntó el correcaminos whitense que fue parte de los seleccionados liguistas Sub-15 y Sub-20.

--Volvamos a la cocción de la carne, ¿es cierto que la comés casi cruda?

--Ehhh… cruda no, jugosa, me gusta que este bien roja. Ese gustito me lo doy en mi casa, en el club no puedo exigir tanto, aunque tengo un trato con el cocinero (Baltazar Rojas) para que me aparte unos pedazos cuando recién pone el vacío o el costillar a las brasas.

--Lo afirmó yo: muy mimado. Es más, no sé que puede llegar a opinar tu hermana mayor (Melina) después de que lea esta nota.

--No me quemes… En mi casa vivo bien, estoy cómodo, pero mis padres no me atienden como un rey, que es seguramente lo que te contaron. Está bien que no me quieras decir de donde salió todo lo que me estás preguntando, pero también trabajo para ganarme mi propio sueldo (es contratado de la empresa Sapei que opera en el puerto de Ingeniero White).

--Bueno, a ver, ¿qué tipo de hijo sos?

--Un ejemplo…(risas). Soy muy familiero, me porto bien y cumplo con mi rol dentro de una vivienda donde todos tienen que hacer algo.

--¿Y qué tipo de jugador sos?

--Un volante de ida y vuelta, aunque me sigue costando la vuelta… (más risas). Soy ordenado y me gusta jugar por las bandas.

--Candidato al ascenso en la temporada que arranca este fin de semana (Comercial visita el sábado a Tiro Federal, desde las 16)?

--Nosotros. Si yo fuera periodista le pondría todas las fichas, y con los ojos cerrados. Confía.