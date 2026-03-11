Irán se baja del Mundial: qué selección lo reemplazaría
Complicaciones para la FIFA a menos de 100 días para el inicio de la Copa del Mundo.
El ministro de Deportes de Irán, Ahmad Donyalami, planteó la posibilidad de que Irán no participe en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México por la guerra en Medio Oriente: “Desde que este Gobierno corrupto asesinó a nuestro líder, no tenemos condiciones para participar en el Mundial”.
La otra complicación para el seleccionado asiático es que sus tres partidos en la zona de grupos, que serán frente a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, se llevarán a cabo en Estados Unidos.__IP__
Ante la casi confirmada baja de Irán, se abre un abanico de posibilidades respecto de las selecciones que podrían reemplazarla.
Según establece el apartado 6.7 del reglamento, la FIFA tendrá la posibilidad de decidir “a su entera discreción si sustituir a la asociación participante en cuestión por otra”. #AgenciaNA
Las tres alternativas que tiene la FIFA
Un reemplazante de Asia: la más lógica en este sentido sería Irak, que actualmente se encuentra en la final del Repechaje, instancia en la que se medirá con el ganador del partido entre Surinam y Bolivia.
Un reemplazante por ranking FIFA: la gran beneficiada en este caso sería Italia, que actualmente se encuentra en el Repechaje europeo y ocupa el decimotercer puesto del escalafón mundial. La “Azzurra”, que no disputa un Mundial desde la edición 2014, tiene que disputar el Repechaje Europeo.
La tercera y última opción parece ser la menos probable, en la cual la FIFA decidiría no reemplazar a Irán y que finalmente su grupo solo contara con tres participantes.