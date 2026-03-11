Irán se baja del Mundial: qué selección lo reemplazaría

El ministro de Deportes de Irán, Ahmad Donyalami, planteó la posibilidad de que Irán no participe en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México por la guerra en Medio Oriente: “Desde que este Gobierno corrupto asesinó a nuestro líder, no tenemos condiciones para participar en el Mundial”.

La otra complicación para el seleccionado asiático es que sus tres partidos en la zona de grupos, que serán frente a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, se llevarán a cabo en Estados Unidos.__IP__

Ante la casi confirmada baja de Irán, se abre un abanico de posibilidades respecto de las selecciones que podrían reemplazarla.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Según establece el apartado 6.7 del reglamento, la FIFA tendrá la posibilidad de decidir “a su entera discreción si sustituir a la asociación participante en cuestión por otra”. #AgenciaNA

Las tres alternativas que tiene la FIFA

Un reemplazante de Asia: la más lógica en este sentido sería Irak, que actualmente se encuentra en la final del Repechaje, instancia en la que se medirá con el ganador del partido entre Surinam y Bolivia.

Un reemplazante por ranking FIFA: la gran beneficiada en este caso sería Italia, que actualmente se encuentra en el Repechaje europeo y ocupa el decimotercer puesto del escalafón mundial. La “Azzurra”, que no disputa un Mundial desde la edición 2014, tiene que disputar el Repechaje Europeo.

La tercera y última opción parece ser la menos probable, en la cual la FIFA decidiría no reemplazar a Irán y que finalmente su grupo solo contara con tres participantes.