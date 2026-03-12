Megaproyecto energético en Bahía: "TGS eligió la mejor locación", aseguró Susbielles

La ciudad de Bahía Blanca será uno de los puntos clave de la mayor inversión en procesamiento de líquidos de gas natural anunciada en la historia energética argentina.

La empresa Transportadora de Gas del Sur (TGS) presentó un proyecto de 3.000 millones de dólares que conectará la cuenca de Vaca Muerta con el polo petroquímico bahiense mediante nueva infraestructura para el transporte, procesamiento y exportación de hidrocarburos.

El anuncio se realizó durante la Argentina Week en Nueva York y contempla la construcción de un poliducto de 573 kilómetros que unirá la planta de Tratayén con Bahía Blanca. La obra permitirá transportar líquidos derivados del gas natural hacia nuevas instalaciones de fraccionamiento y almacenamiento que se construirán en el sur de la provincia de Buenos Aires.

"Es un día importante, de mucha satisfacción para Bahía Blanca y para su Puerto. También es un día de agradecimiento a TGS por esta decisión estratégica, tan relevante para la Argentina. No tenemos dudas de que ha elegido la mejor locación para este tipo de proyecto", afirmó el intendente municipal, Federico Susbielles.

"Este proyecto viene a consolidar lo que creemos obvio: Bahía Blanca es el puerto natural de salida de la producción de Vaca Muerta", agregó.

Noticia en desarrollo