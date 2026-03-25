Susbielles se reunió con el embajador alemán en Argentina, Dieter Lamié

El intendente Susbielles recibió al embajador alemán Dieter Lamié y juntos encabezaron un encuentro de trabajo

El intendente municipal Federico Susbielles se reunió en la tarde del miércoles con el embajador de Alemania, Dieter Lamié, con quien encabezó un encuentro de trabajo orientado a consolidar los lazos históricos de Bahía Blanca con ese país y proyectar nuevas oportunidades de desarrollo conjunto.

La jornada, promovida por la Sociedad Escolar Alemana y la Subsecretaría de Relaciones Internacionales del Municipio, tuvo como eje central afianzar el entendimiento mutuo y la promoción de iniciativas de cooperación en áreas estratégicas, como el intercambio económico y programas de formación laboral que permitan potenciar el capital humano bahiense.

"Es sumamente necesario por las circunstancias globales que atravesamos afianzar las alianzas estratégicas con países como Alemania, con mercados de gran demanda en materia agroalimentaria, energética y producción del conocimiento que la Argentina está en condiciones de proveer y que esta ciudad, por sus características especiales, genera y produce", destacó Susbielles.

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"Bahía esta llena de potencia y futuro, y seguirá estrechando lazos con el resto del mundo para consolidar su proceso de recuperación", exclamó el jefe comunal.

Por su parte, Lamié subrayó la importancia de fomentar relaciones comerciales entre Bahía Blanca y Alemania en el marco del inminente acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, y aprovechar el sistema de formación dual que las empresas alemanas impulsan para capacitar a jóvenes trabajadores.

"Para nosotros Argentina es uno de los países más importantes de Latinoamérica y apostamos por este país como siempre lo hicimos -sostuvo-. Hay 180 empresas alemanas radicadas en la provincia de Buenos Aires con las que Bahía Blanca puede construir puentes para darle trabajo a sus jóvenes y formarlos".

Del encuentro, formaron parte funcionarios de todas las áreas que componen el Gabinete Municipal; la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Gisela Caputo; el presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, Santiago Mandolesi Burgos; los cónsules de España, Juan Armando Andrada y de Italia, Nicola Bassani, y los principales referentes del sector industrial de la ciudad, además de autoridades educativas, académicas y del ámbito científico.

Además, como parte de las actividades conjuntas realizadas entre la Embajada alemana y el Municipio, y en el marco de los 200 años de amistad que unen a ambas naciones, se plantó un roble en la plaza Alemania, junto a vecinos y fomentistas del barrio.