Dólar en Bahía Blanca: a cuánto finalizaron este miércoles todas las cotizaciones

El dólar oficial finalizó esta tarde su cotización a un valor promedio de $1.409,92 para la venta y de $1.356,10 para la compra en Bahía Blanca, registrando una baja de 0,69% en relación al cierre del viernes, última ronda antes del fin de semana largo.

En tanto, el dólar blue se ofreció a $1.435,00 (-0,35%) para la venta en nuestra ciudad, y a $1.420,00 (-0,40) en las financieras de la city porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, se sitúa en $1.820,00 (-0,70%); el MEP cotiza a $1.405,56 (-1,15%), y el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.455,07 (-1,29%).

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El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se posiciona en 594 puntos básicos (-2,30%).