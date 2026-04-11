El primer aniversario bahiense

Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

Hace 139 años, en abril de 1887, por primera vez en la ciudad se celebró el día de su fundación.

Aquel mes se cumplían 59 años del día en que se comenzó la construcción del fuerte fundacional, tarea iniciada el viernes 11 de abril de 1828.

El diseño elegido fue el típico para este tipo de obra defensiva, un gran muro perimetral de cuatro metros de altura –hecho en barro y reforzado con piedras y ladrillos—y una zanja rodeando los 250 metros de largo de cada lado.

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Luis Caronti era el intendente municipal –el segundo de nuestra historia, el primero nativo de la ciudad—y un entusiasta historiador. Por eso sabía que el acta fundacional firmada por Ramón Estomba y Narciso Parchappe, entre otros, tenía fecha 9 de abril de 1828 y que la palada inicial de la obra se dio dos días después.

Luis Caronti

No deja de ser curioso que teniendo el acta –documento formal clave—fecha 9, Caronti decidiera celebrar el 11. Esa postura tendría en los años siguientes una discusión interna sin que finalmente se modificara su decisión.

Pero volviendo a 1887, Bahía Blanca empezaba a transitar la llamada segunda fundación, con la llegada del ferrocarril, en 1884, y la habilitación del puerto comercial, un año después.

Aquel 11 de abril de hace 139 años Caronti mandó izar la bandera en el frente del edificio municipal, la casona que sería demolida en 1905, lo cual no dejó de llamar la atención.

Fue un periodista del diario El Argentino quien se llegó hasta el lugar para averiguar que pasaba. “Es el aniversario de la fundación de Bahía Blanca”, le dijo Caronti. El decreto oficial indicaba que desde ese día y en adelante cada aniversario se izaría la bandera, desde la salida hasta la puesta del sol, siendo ese el primer y único acto.

Este año, la ciudad cumple 198 años, a dos de su bicentenario.