Robó un casco, quedó filmada y la detuvieron

El personal de la Comisaría Primera detuvo a una mujer que había robado un casco de moto en el estacionamiento del Bahía Blanca Plaza Shopping, lo que derivó en un allanamiento con resultado positivo para la investigación.

El gabinete investigativo de la Primera recopiló información fílmica luego de la denuncia del damnificado, que culminaron con un allanamiento en un domicilio en Emilio Rosas al 300. Allí se detuvo a la autora del hecho, identificada como Romina Gutiérrez de 23 años de edad que quedó a disposición de la justicia.

Interviene la UFIJNº 7 de nuestra ciudad.